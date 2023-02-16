https://sputniknews.com.tr/20230216/cekmekoy-belediyesinden-ucgen-bina-yaniti-1067133985.html
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
İstanbul Çekmeköy'deki üçgen bina sosyal medyada gündem oldu. Habertürk'ten Esra Toptaş, yapıyla ilgili tartışmaları Çekmeköy Belediyesi'ne sordu. Belediye... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:30+0300
2023-02-16T18:30+0300
2023-02-16T19:05+0300
türkiye
deprem
çekmeköy
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İstanbul Çekmeköy’deki Savaş Apartmanı’nın fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmeler de var.Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı depreme karşı dayanıklılığı konusunda tartışma yarattı.Habertürk'te yer alan habere göre, binanın müteahhidi Eser Karataş da “Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor” dedi.Tartışma yaratan binayı Çekmeköy Belediyesi’ne sordum ve aynen şu yanıtı aldım: "Çekmeköy’deki binanın depremde çökme riski' var konulu haberlerin gerçeklerle alakası bulunmamaktadır. 2011 yılında yapı ruhsatı almış olan bina; ruhsat tarihinde yürürlükte olan 'Türkiye’de Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' normlarına uygun olarak ruhsatlandırılmıştır. İlgili yapı ruhsat ve yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmış olup, 2013 yılında yapılan kontrollerinin ardından yapı kullanma izni 'iskan' almıştır.Bu yapıya ait haber ve sosyal medya görüntülerinde binanın tek taraflı görüntülerinin çekilmiş ve servis edilmiş olması sebebiyle görenler tarafından haklı yanılgılar yaşanmaktadır. Milletçe son derece hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sürece katkı sağlamak tüm basın kuruluşlarının görevi olduğu gibi, sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlarımızın da görevi olduğunu hatırlatarak, binanın yapısını açıkça gösteren proje görüntülerini ve uydu görüntüsünü de size sunuyoruz. Kurumumuz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yönetmelikler ve kanunlar çerçevesinde gerekli denetim ve imar faaliyetlerine devam edecektir.”
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deprem, çekmeköy
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
18:30 16.02.2023 (güncellendi: 19:05 16.02.2023) Abone ol
İstanbul Çekmeköy'deki üçgen bina sosyal medyada gündem oldu. Habertürk'ten Esra Toptaş, yapıyla ilgili tartışmaları Çekmeköy Belediyesi'ne sordu. Belediye yetkilileri, "Binanın tek taraflı görüntüleri yanılgıya yol açıyor" ifadelerini kullandı
İstanbul Çekmeköy’deki Savaş Apartmanı’nın fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmeler de var.
Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı depreme karşı dayanıklılığı konusunda tartışma yarattı.
Habertürk'te yer alan habere göre, binanın müteahhidi Eser Karataş da “Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor” dedi.
Tartışma yaratan binayı Çekmeköy Belediyesi’ne sordum ve aynen şu yanıtı aldım: "Çekmeköy’deki binanın depremde çökme riski' var konulu haberlerin gerçeklerle alakası bulunmamaktadır. 2011 yılında yapı ruhsatı almış olan bina; ruhsat tarihinde yürürlükte olan 'Türkiye’de Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' normlarına uygun olarak ruhsatlandırılmıştır. İlgili yapı ruhsat ve yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmış olup, 2013 yılında yapılan kontrollerinin ardından yapı kullanma izni 'iskan' almıştır.
Bu yapıya ait haber ve sosyal medya görüntülerinde binanın tek taraflı görüntülerinin çekilmiş ve servis edilmiş olması sebebiyle görenler tarafından haklı yanılgılar yaşanmaktadır. Milletçe son derece hassas bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sürece katkı sağlamak tüm basın kuruluşlarının görevi olduğu gibi, sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlarımızın da görevi olduğunu hatırlatarak, binanın yapısını açıkça gösteren proje görüntülerini ve uydu görüntüsünü de size sunuyoruz. Kurumumuz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yönetmelikler ve kanunlar çerçevesinde gerekli denetim ve imar faaliyetlerine devam edecektir.”