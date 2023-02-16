https://sputniknews.com.tr/20230216/buyuk-felakette-10-gun-geride-kaldi-yasananlar-sputnikin-kamerasinda-1067135223.html
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında
Büyük felakette 10 gün geride kaldı. Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:53+0300
2023-02-16T18:53+0300
2023-02-16T18:57+0300
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adıyaman
hatay
antakya
kahramanmaraş
2023
Onur Özovalı
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Onur Özovalı
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SON HABERLER
tr_TR
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Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi
2023-02-16T18:53+0300
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Onur Özovalı
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adıyaman, hatay, antakya, kahramanmaraş
adıyaman, hatay, antakya, kahramanmaraş
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında
18:53 16.02.2023 (güncellendi: 18:57 16.02.2023)
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Büyük felakette 10 gün geride kaldı. Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi.