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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/buyuk-felakette-10-gun-geride-kaldi-yasananlar-sputnikin-kamerasinda-1067135223.html
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında
Büyük felakette 10 gün geride kaldı. Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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+74956456601
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60
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi
Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi
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adıyaman, hatay, antakya, kahramanmaraş
adıyaman, hatay, antakya, kahramanmaraş

Büyük felakette 10 gün geride kaldı: Yaşananlar Sputnik'in kamerasında

18:53 16.02.2023 (güncellendi: 18:57 16.02.2023)
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Büyük felakette 10 gün geride kaldı. Sputnik, Türkiye'yi yıkan depremlerin ardından yaşananları görüntüledi.
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