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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bati-medyasi-abd-ukraynayi-kirimi-geri-alma-girisimlerine-itmiyor-1067138657.html
Batı medyası: ABD, Ukrayna’yı Kırım’ı geri alma girişimlerine itmiyor
Batı medyası: ABD, Ukrayna’yı Kırım’ı geri alma girişimlerine itmiyor
ABD idaresinin, Ukrayna’nın Kırım’a saldırmasının Rusya için kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceği görüşünde olduğu belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T20:47+0300
2023-02-16T20:47+0300
ukrayna krizi
batı
batı medyası
medya
kırım
politico
rusya
rusya-abd ilişkileri
abd
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Politico gazetesinin, kaynaklarına dayandırılan haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün bir grup uzmanla video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’yı Kırım’ı yeniden kontrol altına almaya teşvik etmediklerini söyledi. Blinken, Ukrayna’nın bunu yapmaya çalışması durumunda Rusya’nın çizdiği kırmızı çizgiyi geçeceğini dile getirdi. Bakan ayrıca bunun Rusya’nın daha büyük tepkisine yol açabileceğini belirtti.Bununla birlikte ABD idaresi, Kırım’a operasyon yapılıp yapılmayacağı kararının Washington değil Kiev’e ait olacağının altını çizdi.Gazeteye konuşan dört kaynak, ABD’nin Ukrayna’ya, şimdi en yoğun çatışmaların yaşandığı doğu cephesinde ilerleme sağlama amacıyla yardım gönderdiğini söyledi. İki kaynak, Blinken’in, Ukrayna’nın Kırım’a olası operasyon kararın akıllıca olmayacağını düşündüğünü dile getirdi.
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batı, batı medyası, medya, kırım, politico, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, antony blinken
batı, batı medyası, medya, kırım, politico, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, antony blinken

Batı medyası: ABD, Ukrayna’yı Kırım’ı geri alma girişimlerine itmiyor

20:47 16.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD idaresinin, Ukrayna’nın Kırım’a saldırmasının Rusya için kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceği görüşünde olduğu belirtildi.
Politico gazetesinin, kaynaklarına dayandırılan haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün bir grup uzmanla video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’yı Kırım’ı yeniden kontrol altına almaya teşvik etmediklerini söyledi. Blinken, Ukrayna’nın bunu yapmaya çalışması durumunda Rusya’nın çizdiği kırmızı çizgiyi geçeceğini dile getirdi. Bakan ayrıca bunun Rusya’nın daha büyük tepkisine yol açabileceğini belirtti.
Bununla birlikte ABD idaresi, Kırım’a operasyon yapılıp yapılmayacağı kararının Washington değil Kiev’e ait olacağının altını çizdi.
Gazeteye konuşan dört kaynak, ABD’nin Ukrayna’ya, şimdi en yoğun çatışmaların yaşandığı doğu cephesinde ilerleme sağlama amacıyla yardım gönderdiğini söyledi. İki kaynak, Blinken’in, Ukrayna’nın Kırım’a olası operasyon kararın akıllıca olmayacağını düşündüğünü dile getirdi.
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