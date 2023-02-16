https://sputniknews.com.tr/20230216/bati-medyasi-abd-ukraynayi-kirimi-geri-alma-girisimlerine-itmiyor-1067138657.html

Batı medyası: ABD, Ukrayna’yı Kırım’ı geri alma girişimlerine itmiyor

Batı medyası: ABD, Ukrayna’yı Kırım’ı geri alma girişimlerine itmiyor

ABD idaresinin, Ukrayna’nın Kırım’a saldırmasının Rusya için kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceği görüşünde olduğu belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T20:47+0300

2023-02-16T20:47+0300

2023-02-16T20:47+0300

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Politico gazetesinin, kaynaklarına dayandırılan haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün bir grup uzmanla video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna’yı Kırım’ı yeniden kontrol altına almaya teşvik etmediklerini söyledi. Blinken, Ukrayna’nın bunu yapmaya çalışması durumunda Rusya’nın çizdiği kırmızı çizgiyi geçeceğini dile getirdi. Bakan ayrıca bunun Rusya’nın daha büyük tepkisine yol açabileceğini belirtti.Bununla birlikte ABD idaresi, Kırım’a operasyon yapılıp yapılmayacağı kararının Washington değil Kiev’e ait olacağının altını çizdi.Gazeteye konuşan dört kaynak, ABD’nin Ukrayna’ya, şimdi en yoğun çatışmaların yaşandığı doğu cephesinde ilerleme sağlama amacıyla yardım gönderdiğini söyledi. İki kaynak, Blinken’in, Ukrayna’nın Kırım’a olası operasyon kararın akıllıca olmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

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batı, batı medyası, medya, kırım, politico, rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, antony blinken