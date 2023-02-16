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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/basel-maci-oncesi-trabzonspor-taraftarindan-deprem-koreografisi-1067138866.html
Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi
Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi
UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını izlemeye gelen taraftarlar yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hep birlikte olacağız... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T21:01+0300
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koreografi
trabzonspor
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından tribünlerde koreografi hazırlandı.Trabzonspor'un Twitter hesabından paylaşılan koreografide "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" ifadesi de yer aldı.Taraftarlar Trabzonspor-Basel maçına oyuncaklarla geldiTribün liderlerinin sosyal medya duyurularıyla organize olan taraftarlar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'na oyuncaklarla geldi.Tribün lideri Mehmet Fındıkçı, gazetecilere, psikologlar ve uzman kişilerle fikir alışverişi yaparak depremzede çocuklar için kampanya başlatmayı düşündüklerini söyledi.Sosyal medyadan organize olan taraftarların oyuncak kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Fındıkçı, şunları kaydetti:
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koreografi, trabzonspor, deprem
koreografi, trabzonspor, deprem

Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi

21:01 16.02.2023 (güncellendi: 21:10 16.02.2023)
© İHATrabzonspor taraftarından deprem koreografisi
Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını izlemeye gelen taraftarlar yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" koreografisi hazırladı.
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından tribünlerde koreografi hazırlandı.
Trabzonspor'un Twitter hesabından paylaşılan koreografide "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" ifadesi de yer aldı.

Taraftarlar Trabzonspor-Basel maçına oyuncaklarla geldi

Tribün liderlerinin sosyal medya duyurularıyla organize olan taraftarlar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'na oyuncaklarla geldi.
Tribün lideri Mehmet Fındıkçı, gazetecilere, psikologlar ve uzman kişilerle fikir alışverişi yaparak depremzede çocuklar için kampanya başlatmayı düşündüklerini söyledi.
Sosyal medyadan organize olan taraftarların oyuncak kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Fındıkçı, şunları kaydetti:
"Oyuncak alan herkesten Allah razı olsun. Maçın başlamasına daha var. Akın akın gelecek oyuncaklar olacak. Ne mutlu bize o küçücük yüreklere birazcık mutluluk verebilirsek. Onların acısı büyük. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara sağlık versin. İnşallah devletimiz, milletimiz oranın yarasını bir an önce sarar, insanlar evlerine döner. İçimiz yanıyor. Çocuğumuzu artık sevemez olduk, orada çocuklar enkaz altından çıkıyorken. Allah sabır versin oradaki insanlara."
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