https://sputniknews.com.tr/20230216/basel-maci-oncesi-trabzonspor-taraftarindan-deprem-koreografisi-1067138866.html

Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi

Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarından deprem koreografisi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını izlemeye gelen taraftarlar yaşanan deprem felaketiyle ilgili "Hep birlikte olacağız... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T21:01+0300

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koreografi

trabzonspor

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından tribünlerde koreografi hazırlandı.Trabzonspor'un Twitter hesabından paylaşılan koreografide "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" ifadesi de yer aldı.Taraftarlar Trabzonspor-Basel maçına oyuncaklarla geldiTribün liderlerinin sosyal medya duyurularıyla organize olan taraftarlar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'na oyuncaklarla geldi.Tribün lideri Mehmet Fındıkçı, gazetecilere, psikologlar ve uzman kişilerle fikir alışverişi yaparak depremzede çocuklar için kampanya başlatmayı düşündüklerini söyledi.Sosyal medyadan organize olan taraftarların oyuncak kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Fındıkçı, şunları kaydetti:

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koreografi, trabzonspor, deprem