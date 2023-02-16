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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-ozer-71-il-milli-egitim-muduruyle-toplanti-yapti-1067135929.html
Bakan Özer 71 il milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı
Bakan Özer 71 il milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T19:12+0300
2023-02-16T19:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mahmut özer
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin millî eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı.Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı.Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-bozdag-depremde-yikilan-binalarla-ilgili-245-supheli-hakkinda-islem-yapildi-54u-tutuklandi-1067135562.html
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mahmut özer
mahmut özer

Bakan Özer 71 il milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı

19:12 16.02.2023 (güncellendi: 19:14 16.02.2023)
© Milli Eğitim Bakanlığı/Twitter Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Milli Eğitim Bakanlığı/Twitter
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin millî eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı.
Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı.
Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.
Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.
Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız" diye konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54'ü tutuklandı
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