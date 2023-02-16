https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-ozer-71-il-milli-egitim-muduruyle-toplanti-yapti-1067135929.html

Bakan Özer 71 il milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı

Bakan Özer 71 il milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle deprem gündemli çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T19:12+0300

2023-02-16T19:12+0300

2023-02-16T19:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin millî eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı yaptı.Bakanlığın Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı.Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Özer, illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız" diye konuştu.

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mahmut özer