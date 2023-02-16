https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-saglam-olmayan-zemine-yakin-yerlere-konut-yapmayacagiz-yaptirmayacagiz-1067102718.html
Bakan Kurum: Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız
Bakan Kurum: Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız
Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T09:22+0300
2023-02-16T09:22+0300
2023-02-16T09:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
kahramanmaraş
bina
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Abdulkadir Selvi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la deprem bölgesindeki durumu inceledi ve yeni konutlar hakkında Kurum'dan bilgi aldı.Bakan Kurum kalıcı konutların yeni yerlere mi yoksa yıkılan binaların oldukları bölgelere mi yapılacağı konusunda şunları aktardı:'Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız'Yeni konutların sadece sağlam zemin üzerine yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın “1 yıl içerisinde bitireceğiz” sözü, milletimize yapılmış bir taahhüttür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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deprem, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kahramanmaraş, bina
deprem, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kahramanmaraş, bina
Bakan Kurum: Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız
09:22 16.02.2023 (güncellendi: 09:40 16.02.2023) Abone ol
Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın '1 yıl içerisinde bitireceğiz' sözü, milletimize yapılmış bir taahhüttür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Abdulkadir Selvi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la
deprem bölgesindeki durumu inceledi ve yeni konutlar hakkında Kurum'dan bilgi aldı.
Bakan Kurum kalıcı konutların yeni yerlere mi yoksa yıkılan binaların oldukları bölgelere mi yapılacağı konusunda şunları aktardı:
"Yeni yerleşim alanlarını çalışıyoruz. Bölgeyi inceledim. İki gün önce Hatay’ı tamamladık, Maraş’ı tamamladık. Diğer yerleri de çalışıyoruz. Belediyelerimizin, milletvekillerimizin, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin de fikirlerini alıyoruz. Teknik olarak en doğru yere, en doğru zemine, yerleşim yerinin fay hattına olan mesafesine bakmak suretiyle bu tespitleri yapıyoruz. Ardından zemin etütleri yapılacak. Onların bir kısmı da başlatıldı. En doğru yeri ve zemini bulmak ve şehrin büyüme öngörüsünü de gözetmek suretiyle proje çalışmaları başlatıldı."
'Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız'
Yeni konutların sadece sağlam zemin üzerine yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın “1 yıl içerisinde bitireceğiz” sözü, milletimize yapılmış bir taahhüttür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.