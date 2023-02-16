https://sputniknews.com.tr/20230216/bakan-kurum-saglam-olmayan-zemine-yakin-yerlere-konut-yapmayacagiz-yaptirmayacagiz-1067102718.html

Bakan Kurum: Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız

Bakan Kurum: Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız

Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:22+0300

2023-02-16T09:22+0300

2023-02-16T09:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

kahramanmaraş

bina

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Abdulkadir Selvi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la deprem bölgesindeki durumu inceledi ve yeni konutlar hakkında Kurum'dan bilgi aldı.Bakan Kurum kalıcı konutların yeni yerlere mi yoksa yıkılan binaların oldukları bölgelere mi yapılacağı konusunda şunları aktardı:'Sağlam olmayan zemine yakın yerlere konut yapmayacağız, yaptırmayacağız'Yeni konutların sadece sağlam zemin üzerine yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Şehirlerin ihtiyaçlarını gözeterek bu çalışmaları yürüteceğiz. Ama sağlam olmayan zemine yakın yerlere de konut yapmayacağız, yaptırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın “1 yıl içerisinde bitireceğiz” sözü, milletimize yapılmış bir taahhüttür. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

kahramanmaraş

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deprem, çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, kahramanmaraş, bina