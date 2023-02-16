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Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bungalov evde çığ nedeniyle hasar meydana geldi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçeye bağlı Ayder Yaylası'nda kullanılmayan 3 bungalov evin üzerine çığ düştü.Çığ nedeniyle evler zarar gördü.
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türkiye, rize, çığ
türkiye, rize, çığ

Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü

16:56 16.02.2023
© AAAyder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bungalov evde çığ nedeniyle hasar meydana geldi.
Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçeye bağlı Ayder Yaylası'nda kullanılmayan 3 bungalov evin üzerine çığ düştü.
Çığ nedeniyle evler zarar gördü.
Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında alırken, operatör kendi imkanları ile kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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