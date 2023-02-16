https://sputniknews.com.tr/20230216/ayder-yaylasinda-cig-dusmesi-sonucu-3-bungalov-ev-zarar-gordu-1067130020.html
Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bungalov evde çığ nedeniyle hasar meydana geldi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:56+0300
2023-02-16T16:56+0300
2023-02-16T16:56+0300
yaşam
türkiye
rize
çığ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067129826_0:353:1137:992_1920x0_80_0_0_46a6616efe1508aa0ae3f11628df6cb4.jpg
Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçeye bağlı Ayder Yaylası'nda kullanılmayan 3 bungalov evin üzerine çığ düştü.Çığ nedeniyle evler zarar gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220214/artvinde-cig-dustu-is-makinesi-kara-gomuldu-1053838852.html
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067129826_0:247:1137:1099_1920x0_80_0_0_f4277fc3fd2c46bd9ead577ff359ab83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rize, çığ
Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 3 bungalov ev zarar gördü
Abone ol
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bungalov evde çığ nedeniyle hasar meydana geldi.
Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ilçeye bağlı Ayder Yaylası'nda kullanılmayan 3 bungalov evin üzerine çığ düştü.
Çığ nedeniyle evler zarar gördü.