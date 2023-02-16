https://sputniknews.com.tr/20230216/avukat-mehmet-gun-yikilmis-binalar-ve-olusan-gocukler-birer-suc-mahallidir-1067121212.html
Avukat Mehmet Gün: ‘Yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’
Avukat Mehmet Gün: ‘Yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Avukat Mehmet... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T14:39+0300
2023-02-16T14:39+0300
2023-02-16T14:39+0300
seyir hali
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş
hatay
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Avukat Mehmet Gün: ‘Yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’
Avukat Mehmet Gün: ‘Yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, ‘yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’ dedi. Avukat Gün sözlerine şöyle devam etti:‘Bu binaların yapılmasına izin verenler ve bu inşaatları yapanlar ile evlerini ve canlarını kaybeden insanlar arasında hukuki bir ilişki vardır. Delillerin toplanması ve enkaz altındaki canlı insanların çıkarılması zaruridir. Aksi halde enkazları kaldıranlar cinayetten sorumlulardır ve suçlulardır.’Avukat Mehmet Gün: ‘Hazinenin sıkıntıları olduğu için İmar Barışı Kanunu çıkarıldı’İmar barışına 7 milyon başvuru yapıldığını ve bunun sonucunda da 24 milyar lira gelir elde edildiğini belirten Mehmet Gün, ‘İmar Barışı Kanunu Anayasa’ya aykırıdır fakat o dönem hazinenin sıkıntıları olduğu için İmar Barışı Kanunu çıkarıldı. Günün sonunda yaşananlara baktığınız zaman üzülüyorsunuz. Hayatını kaybeden insanların canı bu kadar ucuz muydu?’ açıklaması yaptı.‘AFAD dahil oradaki dernekler soruşturma geçirmeli’AFAD ve diğer yardım derneklerinin ilk gün müdahalede çok geç ve yetersiz kaldıklarını belirten avukat Mehmet Gün, ilgili kurumların ‘görevlerini ihmal etmekten’ yargılanmaları ve soruşturma geçirmeleri gerektiğini söyledi. Mehmet Gün, ‘AFAD dahil oradaki dernekler soruşturma geçirmeli ve yargılanmalıdırlar. Fakat bu soruşturmaların açılabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın izni gerekiyor ve ben bu iznin verileceğini sanmıyorum.’ ifadelerini kullandı.
kahramanmaraş
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, hatay, аудио
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş, hatay, аудио
Avukat Mehmet Gün: ‘Yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Avukat Mehmet Gün enkazların altında halen canlı insanlarımız olabileceğini belirterek yetkilileri uyardı.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, ‘yıkılmış binalar ve oluşan göçükler birer suç mahallidir’ dedi. Avukat Gün sözlerine şöyle devam etti:
‘Bu binaların yapılmasına izin verenler ve bu inşaatları yapanlar ile evlerini ve canlarını kaybeden insanlar arasında hukuki bir ilişki vardır. Delillerin toplanması ve enkaz altındaki canlı insanların çıkarılması zaruridir. Aksi halde enkazları kaldıranlar cinayetten sorumlulardır ve suçlulardır.’
Avukat Mehmet Gün: ‘Hazinenin sıkıntıları olduğu için İmar Barışı Kanunu çıkarıldı’
İmar barışına 7 milyon başvuru yapıldığını ve bunun sonucunda da 24 milyar lira gelir elde edildiğini belirten Mehmet Gün, ‘İmar Barışı Kanunu Anayasa’ya aykırıdır fakat o dönem hazinenin sıkıntıları olduğu için İmar Barışı Kanunu çıkarıldı. Günün sonunda yaşananlara baktığınız zaman üzülüyorsunuz. Hayatını kaybeden insanların canı bu kadar ucuz muydu?’ açıklaması yaptı.
‘AFAD dahil oradaki dernekler soruşturma geçirmeli’
AFAD ve diğer yardım derneklerinin ilk gün müdahalede çok geç ve yetersiz kaldıklarını belirten avukat Mehmet Gün, ilgili kurumların ‘görevlerini ihmal etmekten’ yargılanmaları ve soruşturma geçirmeleri gerektiğini söyledi. Mehmet Gün, ‘AFAD dahil oradaki dernekler soruşturma geçirmeli ve yargılanmalıdırlar. Fakat bu soruşturmaların açılabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın izni gerekiyor ve ben bu iznin verileceğini sanmıyorum.’ ifadelerini kullandı.