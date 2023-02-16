https://sputniknews.com.tr/20230216/avukat-atilgan-kres-yapmak-icin-kolonlari-kesen-kisiyi-sikayet-ettim-islem-yapilmadi-herkes-oldu-1067144294.html

Avukat Atılğan: Kreş yapmak için kolonları kesen kişiyi şikayet ettim, işlem yapılmadı, herkes öldü

Avukat Atılğan: Kreş yapmak için kolonları kesen kişiyi şikayet ettim, işlem yapılmadı, herkes öldü

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklama yapan Antakyalı Avukat Coşkun Atılğan "Kreş yapmak için kolonları kesen kişiyi savcılığa ve... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T23:35+0300

2023-02-16T23:35+0300

2023-02-16T23:35+0300

antakya

radyo

akşam postasi

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Hatay’da Antakya ‘Farklı Yaşam Rende Sitesi’nde kolonların kesilip evin altına kreş yapılmasına itiraz eden, belgeler ve fotoğraflarla tüm kurumlara başvurmasına rağmen sonuç alamayan Av. Coşkun Atılğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Atılğan, “Belediyeye, Milli Eğitim’e, Valiliğe, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdum. İfadelerini bile almadılar. Üzerini örttüler. 78 canımızı kaybettik. Bu kasten adam öldürmektir. Deprem gündüz olsa kreşteki çocuklar da ölecekti” dedi.Avukat Atılğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:"Hatay Antakyalıyım, iki yeğenimi ve yengemi kaybettim. Orada olup da enkazda kalmayan kimse yok. Antakya yok oldu. 2015 yılı itibariyle, ‘Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin blokları tamamlanmıştı ve o dönem ben müteahhidin avukatıydım. Blokları mal sahibi olan Arif Sami adlı kişiye teslim ettik aramızda hukuki itilaf çıktı ve yargıya taşınırken kolonları kesildiğini gördük, fotoğrafladık. Oralar dükkan olarak tasarlanıyor oraya bir anaokulu yapılıyor ki sorun burada. Anaokulunun ilanlarını gördük. Orada kimseden çekinmeden blok altındaki kolonları kesmeye başladılar. Öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaptım, burada anaokuluna nasıl izin verirsiniz, burada çocuklar yaşayacak ölürler dedim ama Milli Eğitim Müdürlüğü bana herhangi bir dönüş sağlamadı. Cevap alamayınca Valiliğe ve Antakya Belediyesi’ne müracaat ettim. İmara aykırı olduğunu, blokların altından kolonları parça parça götürüyorlar ve kolonların fotoğraflarını paylaştım ama buradan da bir cevap gelmedi.Antakya yerle bir olmuş durumda ve sağlıklı numune alabilecek bir ekip olduğunu zannetmiyorum. Şu anda hala enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. O bloklarda hayatını kaybeden insanların yakınları Antakya Belediyesi ve diğer kamu görevlileri hakkında kasten insan öldürme suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunsunlar. Deprem eğer gündüz olmuş olsaydı orada onlarca çocuk olacaktı, o bloklar onların üstüne düşecekti."

antakya

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2023

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antakya, radyo