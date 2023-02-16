Avukat Atılğan: Kreş yapmak için kolonları kesen kişiyi şikayet ettim, işlem yapılmadı, herkes öldü
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
© Sputnik
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklama yapan Antakyalı Avukat Coşkun Atılğan "Kreş yapmak için kolonları kesen kişiyi savcılığa ve belediyeye şikayet ettim. İşlem yapılmadı, herkes öldü" dedi.
Hatay’da Antakya ‘Farklı Yaşam Rende Sitesi’nde kolonların kesilip evin altına kreş yapılmasına itiraz eden, belgeler ve fotoğraflarla tüm kurumlara başvurmasına rağmen sonuç alamayan Av. Coşkun Atılğan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Atılğan, “Belediyeye, Milli Eğitim’e, Valiliğe, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdum. İfadelerini bile almadılar. Üzerini örttüler. 78 canımızı kaybettik. Bu kasten adam öldürmektir. Deprem gündüz olsa kreşteki çocuklar da ölecekti” dedi.
Avukat Atılğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
"Hatay Antakyalıyım, iki yeğenimi ve yengemi kaybettim. Orada olup da enkazda kalmayan kimse yok. Antakya yok oldu. 2015 yılı itibariyle, ‘Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin blokları tamamlanmıştı ve o dönem ben müteahhidin avukatıydım. Blokları mal sahibi olan Arif Sami adlı kişiye teslim ettik aramızda hukuki itilaf çıktı ve yargıya taşınırken kolonları kesildiğini gördük, fotoğrafladık. Oralar dükkan olarak tasarlanıyor oraya bir anaokulu yapılıyor ki sorun burada. Anaokulunun ilanlarını gördük. Orada kimseden çekinmeden blok altındaki kolonları kesmeye başladılar. Öncesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yaptım, burada anaokuluna nasıl izin verirsiniz, burada çocuklar yaşayacak ölürler dedim ama Milli Eğitim Müdürlüğü bana herhangi bir dönüş sağlamadı. Cevap alamayınca Valiliğe ve Antakya Belediyesi’ne müracaat ettim. İmara aykırı olduğunu, blokların altından kolonları parça parça götürüyorlar ve kolonların fotoğraflarını paylaştım ama buradan da bir cevap gelmedi.
‘Farklı Yaşam Rende Sitesi’nde 144 aile vardı ve aileleri bir araya getirdik ayrı ayrı sizler de müracaat edin dedik çünkü burada deprem olmasına gerek yok yoldan kamyon bile geçse bu bloklar yıkılabilir. Ailelerin bir kısmı bireysel olarak müracaatlarını yaptı ama onlara da geri dönüş sağlanmadı. Kolonların kesildiğine dair bilgiyi en son Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunarak bildirim. Başsavcılık maalesef bu adamın ifadesini bile almadı sadece Antakya Belediyesi’nden verilen bir tutanağa bağlayıp takipsizlik kararı verilerek konunun üstü örtüldü. Maalesef burada 78 canımızı kaybettik. Kolonu kesilen bina yanında bulunan bir diğer blokun üstüne düşüyor ve o binayı da yıktı. Kolonu kesilmeyen bloklar sağlam şekilde ayaktalar. Onca açgözlülük olmasaydı belki de o 78 can hayatta olacaktı. Bu açıkça kasten adam öldürme suçudur. Devlet görevlileri, kamu görevlileri ve belediye görevlilerinin de bu kasta göz yumdukları belgeyle sabit. Kolonlar kesilirken fotoğraflarını çekmiştik ve belediye ekiplerine sunmuştuk. Kolonlar kesiliyor deyip şikayet etmekten başka bir vatandaş olarak daha ne yapabiliriz? Belediye, burada imara aykırılık yok dedi ve işi kapattılar ama imara aykırı bir durumun olup olmadığı maalesef ok acı bir şekilde karşımıza bu şekilde çıktı.
Antakya yerle bir olmuş durumda ve sağlıklı numune alabilecek bir ekip olduğunu zannetmiyorum. Şu anda hala enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. O bloklarda hayatını kaybeden insanların yakınları Antakya Belediyesi ve diğer kamu görevlileri hakkında kasten insan öldürme suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunsunlar. Deprem eğer gündüz olmuş olsaydı orada onlarca çocuk olacaktı, o bloklar onların üstüne düşecekti."