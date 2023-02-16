Ahmet Hakan: Seçim konusu kocaman bir muamma, büyük bir belirsizlik var

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İlle de yapılsın” diyor. Fakat mevcut koşullarda seçimin sağlıklı biçimde nasıl yapılacağına dair somut bir görüş ortaya koymuş değil. İYİ Parti Lideri Akşener, bu konuda biraz daha farklı bir noktada. Haziranda yapılması gerektiğini savundu önce. Daha sonra bu konuyu gündeme getirmekten vazgeçti. Sanırım şimdilik durumu tartıyor, ölçüyor, biçiyor.AK Parti cephesi, bu konuda ser verip sır vermiyor. Sadece bunu konuşmayı yakışıksız bulduklarını söylüyorlar. AK Parti’den sadece bir yetkili, Hande Fırat’a konuştu. O da “Bu konuyu hiç konuşmadık” demekle yetindi.Bülent Arınç, geçen gün “Kesinlikle ertelenmeli” diye bir çıkış yaptı. Arınç’ın bu çıkışını, “İktidar, Arınç aracılığıyla zemin yokluyor” diye yorumlayanlar oldu.Halbuki Arınç, çok kısa bir süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir pozisyondaydı."