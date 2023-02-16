Ahmet Hakan: Seçim konusu kocaman bir muamma, büyük bir belirsizlik var
08:34 16.02.2023 (güncellendi: 08:44 16.02.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından seçimin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmaları köşesine taşıdı.
Hakan, bugünkü yazısında seçimle ilgili fikirlerini kamuoyu ile paylaşan siyasetçileri özetledi:
"CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İlle de yapılsın” diyor. Fakat mevcut koşullarda seçimin sağlıklı biçimde nasıl yapılacağına dair somut bir görüş ortaya koymuş değil. İYİ Parti Lideri Akşener, bu konuda biraz daha farklı bir noktada. Haziranda yapılması gerektiğini savundu önce. Daha sonra bu konuyu gündeme getirmekten vazgeçti. Sanırım şimdilik durumu tartıyor, ölçüyor, biçiyor.AK Parti cephesi, bu konuda ser verip sır vermiyor. Sadece bunu konuşmayı yakışıksız bulduklarını söylüyorlar. AK Parti’den sadece bir yetkili, Hande Fırat’a konuştu. O da “Bu konuyu hiç konuşmadık” demekle yetindi.Bülent Arınç, geçen gün “Kesinlikle ertelenmeli” diye bir çıkış yaptı. Arınç’ın bu çıkışını, “İktidar, Arınç aracılığıyla zemin yokluyor” diye yorumlayanlar oldu.Halbuki Arınç, çok kısa bir süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir pozisyondaydı."
Hakan, kendi yorumunu da şu ifadelerle aktardı:
"Seçim konusu kocaman bir muamma şu anda. Büyük bir belirsizlik var. Ne yapılacağına dair bir karar oluşmuş değil. Ama alınacak her kararın, bütün siyasi partilerin katılımıyla alınmasında büyük yarar var."
Hakan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Doğrudur. Haluk Levent’in ve AHBAP’ın çabasını, ta en başından beri “Devlet yok, Haluk Levent var” diye algılatmak isteyenler çıktı. “Devlet yok” propagandasını, Haluk Levent üzerinden yapmaya çalıştılar. Ama bu çabanın Haluk Levent’le bir ilgisi yoktu. Haluk ta en başından beri asla böyle bir tutum içinde olmadı. Hatta bu yaklaşıma sürekli itiraz etti. “AFAD da bizim, AHBAP da bizim” dedi. “Devletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Madencinin, askerin, arama kurtarma ekiplerinin önüne geçmedi. AFAD’la koordine olmaya çalıştı. Haluk Levent üzerinden yürütülen kirli oyuna sonuna kadar “Hayır” diyelim. Ama Haluk Levent’in bu oyunun bir parçası olmamak için çırpındığını da vurgulayalım. Hakkaniyet bunu gerektirir."
'Sahada olan - Twitter'da olan'
"Sahada muazzam bir dayanışma var. Twitter’da muazzam bir dalaşma var. Sahada samimi öfke var. Twitter’da samimiyetsiz öfke var. Sahada kutuplaşma falan yok, kalmamış. Twitter’da kutuplaşma aynen devam. Sahada can havliyle koşuşturma var. Twitter’da bik bik etme var. Sahada parti, meşrep farkı kalkmış. Twitter’da hiçbir şey değişmemiş durumda. Sahada öne çıkma çabası sıfır. Twitter’da öne çıkma çabasından geçilmiyor. Sahada soytarılığın zerresine geçit yok. Twitter’da soytarılık gırla. Sahada kahramanlar öne çıkıyor. Twitter’da paçoz palyaçolar öne çıkıyor. Sahada sadece hakikatler var. Twitter’da genellikle dezenformasyon var. Sahada Milli Mücadele ruhu var. Twitter’da eski düşmanlıklar var. Sahada her türlü kardeşlik var. Twitter’da her türlü kalleşlik var. Sahada tırnakla kazıma var. Twitter’da laf yarıştırma var. Sahada acı gerçekler var. Twitter’da sansasyon var. Sahada siyaset akla gelmiyor. Twitter’da siyaset akıldan çıkmıyor."