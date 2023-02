Ahmet Hakan: Seçim konusu kocaman bir muamma, büyük bir belirsizlik var

"Sahada muazzam bir dayanışma var. Twitter’da muazzam bir dalaşma var. Sahada samimi öfke var. Twitter’da samimiyetsiz öfke var. Sahada kutuplaşma falan yok, kalmamış. Twitter’da kutuplaşma aynen devam. Sahada can havliyle koşuşturma var. Twitter’da bik bik etme var. Sahada parti, meşrep farkı kalkmış. Twitter’da hiçbir şey değişmemiş durumda. Sahada öne çıkma çabası sıfır. Twitter’da öne çıkma çabasından geçilmiyor. Sahada soytarılığın zerresine geçit yok. Twitter’da soytarılık gırla. Sahada kahramanlar öne çıkıyor. Twitter’da paçoz palyaçolar öne çıkıyor. Sahada sadece hakikatler var. Twitter’da genellikle dezenformasyon var. Sahada Milli Mücadele ruhu var. Twitter’da eski düşmanlıklar var. Sahada her türlü kardeşlik var. Twitter’da her türlü kalleşlik var. Sahada tırnakla kazıma var. Twitter’da laf yarıştırma var. Sahada acı gerçekler var. Twitter’da sansasyon var. Sahada siyaset akla gelmiyor. Twitter’da siyaset akıldan çıkmıyor."