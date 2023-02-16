https://sputniknews.com.tr/20230216/afad-ve-kizilaya-yapilan-bagislara-vergi-indirimi-uygulanacak-1067097845.html
AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T02:15+0300
2023-02-16T02:15+0300
2023-02-16T02:18+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kızılay
yardım
kahramanmaraş
deprem
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor. Ayni bağışlar AFAD Başkanlığı'nın kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek. Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-tek-yurek-kampanyasinda-ilk-15-saatte-92-milyar-900-milyon-liralik-bagisa-ulasildi-1067092535.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kızılay, yardım, kahramanmaraş, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kızılay, yardım, kahramanmaraş, deprem
AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
02:15 16.02.2023 (güncellendi: 02:18 16.02.2023) Abone ol
Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.
Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.
Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor.
Ayni bağışlar AFAD Başkanlığı'nın kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek.
Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.