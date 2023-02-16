https://sputniknews.com.tr/20230216/afad-ve-kizilaya-yapilan-bagislara-vergi-indirimi-uygulanacak-1067097845.html

AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T02:15+0300

2023-02-16T02:15+0300

2023-02-16T02:18+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kızılay

yardım

kahramanmaraş

deprem

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor. Ayni bağışlar AFAD Başkanlığı'nın kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek. Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-tek-yurek-kampanyasinda-ilk-15-saatte-92-milyar-900-milyon-liralik-bagisa-ulasildi-1067092535.html

kızılay

kahramanmaraş

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kızılay, yardım, kahramanmaraş, deprem