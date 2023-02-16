https://sputniknews.com.tr/20230216/adiyamandaki-kacak-otelde-oglunu-kaybeden-kibrisli-anne-katillerden-hesap-sorulsun-1067137517.html

Adıyaman’daki kaçak otelde oğlunu kaybeden Kıbrıslı anne: Katillerden hesap sorulsun

Adıyaman’daki kaçak otelde oğlunu kaybeden Kıbrıslı anne: Katillerden hesap sorulsun

Adıyaman’daki ISIAS Oteli’nde 35 kişilik voleybolcu kafilesindeki 14 yaşındaki oğlu İzcan’ı kaybeden Kuzey Kıbrıslı anne Feriha Yiğittürk, "Çocuklarımızın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T20:12+0300

2023-02-16T20:12+0300

2023-02-16T20:13+0300

radyo

akşam postasi

deprem

otel

adıyaman

enkaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatan Feriha Yiğittürk, “Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. Çocuklarımızın katili olan kişilerin takipçisi olunmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hakları siyasi olgulara yenilmesin istiyoruz” şeklinde konuştu.Anne Feriha Yiğittürk'ün anlattıklarından detaylarsa şöyle:'Kurtarma ekibi vardı ama…'Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriydiler. Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Pandemi zamanında dershaneye bile gitmeden bu başarıyı elde etmiş kişilerdi. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. ISIAS Oteli’nde biz 35 canımızı kaybettik bir kişi bile canlı çıkamadı. Çocuklarımız ilk maçı kazandılar, ikinci maça çıkamadılar. Depremden 18 saat sonra biz bölgeye gelebildik.Enkazdan canlı çıkan iki hocamız vardı ve onların söylediklerine göre, depremin ilk anından itibaren yaşam çemberi oluşturulamamış, müdahale yapılamamış. Bina bir anda beton yığını oldu. Vinçlerin kaldırabileceği hiçbir şey yoktu. Adıyaman’da tek arama kurtarma ekibi vardı ve kurtarma çalışmalarının olduğu tek enkaz bizimkiydi diyebilirim."

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, deprem, otel, adıyaman, enkaz