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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/adiyamandaki-kacak-otelde-oglunu-kaybeden-kibrisli-anne-katillerden-hesap-sorulsun-1067137517.html
Adıyaman’daki kaçak otelde oğlunu kaybeden Kıbrıslı anne: Katillerden hesap sorulsun
Adıyaman’daki kaçak otelde oğlunu kaybeden Kıbrıslı anne: Katillerden hesap sorulsun
Adıyaman’daki ISIAS Oteli’nde 35 kişilik voleybolcu kafilesindeki 14 yaşındaki oğlu İzcan’ı kaybeden Kuzey Kıbrıslı anne Feriha Yiğittürk, "Çocuklarımızın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T20:12+0300
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radyo
akşam postasi
deprem
otel
adıyaman
enkaz
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatan Feriha Yiğittürk, “Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. Çocuklarımızın katili olan kişilerin takipçisi olunmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hakları siyasi olgulara yenilmesin istiyoruz” şeklinde konuştu.Anne Feriha Yiğittürk'ün anlattıklarından detaylarsa şöyle:'Kurtarma ekibi vardı ama…'Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriydiler. Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Pandemi zamanında dershaneye bile gitmeden bu başarıyı elde etmiş kişilerdi. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. ISIAS Oteli’nde biz 35 canımızı kaybettik bir kişi bile canlı çıkamadı. Çocuklarımız ilk maçı kazandılar, ikinci maça çıkamadılar. Depremden 18 saat sonra biz bölgeye gelebildik.Enkazdan canlı çıkan iki hocamız vardı ve onların söylediklerine göre, depremin ilk anından itibaren yaşam çemberi oluşturulamamış, müdahale yapılamamış. Bina bir anda beton yığını oldu. Vinçlerin kaldırabileceği hiçbir şey yoktu. Adıyaman’da tek arama kurtarma ekibi vardı ve kurtarma çalışmalarının olduğu tek enkaz bizimkiydi diyebilirim."
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Atilla Güner
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radyo, deprem, otel, adıyaman, enkaz
radyo, deprem, otel, adıyaman, enkaz

Adıyaman’daki kaçak otelde oğlunu kaybeden Kıbrıslı anne: Katillerden hesap sorulsun

20:12 16.02.2023 (güncellendi: 20:13 16.02.2023)
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Adıyaman’daki ISIAS Oteli’nde 35 kişilik voleybolcu kafilesindeki 14 yaşındaki oğlu İzcan’ı kaybeden Kuzey Kıbrıslı anne Feriha Yiğittürk, "Çocuklarımızın katili olan kişilerin takipçisi olunmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hakları siyasi olgulara yenilmesin istiyoruz" dedi.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatan Feriha Yiğittürk, “Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. Çocuklarımızın katili olan kişilerin takipçisi olunmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hakları siyasi olgulara yenilmesin istiyoruz” şeklinde konuştu.
Anne Feriha Yiğittürk'ün anlattıklarından detaylarsa şöyle:
"Hayatının baharında 35 çocuğumuzu İSİAS OTEL yani cehennem diye nitelendirdiğimiz bir otelin enkazından 6 gün sonra çıkarabildik. Oteldeki 120 kişiden sadece bir kişiye canlı ulaşılabildi. Resepsiyon yapmak için otelin kolonları kesilmiş. Oteli kapatmak için 7 kez karar alınmış ama kapatılmamış. Otel öncesinde 4 katlıymış ama sonrasında 8 kata çevrilmiş. Birçok mühendislik hatası var. Otelin sahiplerinden 4 kişi gözaltına alındı. Biz Kıbrıs’tayız ve bölgeden aldığımız bilgilere göre bizim hakkımızı savunmak için Barolar Birliği başkanı ve 6 avukattan oluşan bir ekip kuruldu. Kıbrıs’tan 12 kişilik ekip kuruldu ve tek tek suç duyurusunda bulunacağız. Çocuklarımızın katili olan kişilerin takipçisi olunmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hakları siyasi olgulara yenilmesin istiyoruz.

'Kurtarma ekibi vardı ama…'

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileriydiler. Hepsi seçilmiş, dereceye girmiş çocuklardı. Pandemi zamanında dershaneye bile gitmeden bu başarıyı elde etmiş kişilerdi. Hedeflerini ve hayallerini tam belirledikleri dönemde enkaz altında kaldılar. Bu olayın telafisi yok, ocağımıza ateş düştü. ISIAS Oteli’nde biz 35 canımızı kaybettik bir kişi bile canlı çıkamadı. Çocuklarımız ilk maçı kazandılar, ikinci maça çıkamadılar. Depremden 18 saat sonra biz bölgeye gelebildik.
Enkazdan canlı çıkan iki hocamız vardı ve onların söylediklerine göre, depremin ilk anından itibaren yaşam çemberi oluşturulamamış, müdahale yapılamamış. Bina bir anda beton yığını oldu. Vinçlerin kaldırabileceği hiçbir şey yoktu. Adıyaman’da tek arama kurtarma ekibi vardı ve kurtarma çalışmalarının olduğu tek enkaz bizimkiydi diyebilirim."
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