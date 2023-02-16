https://sputniknews.com.tr/20230216/acun-ilicali-bir-holding-tarafindan-yapilan-20-milyon-tllik-bagisi-30-milyon-tl-yaptirdi-1067104946.html
Acun Ilıcalı bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL’lik bağışı 30 milyon TL yaptırdı
Acun Ilıcalı bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL’lik bağışı 30 milyon TL yaptırdı
Acun Ilıcalı bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL’lik bağışı 30 milyon TL yaptırdı 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T10:55+0300
2023-02-16T10:55+0300
2023-02-16T10:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
afad
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
acun ilıcalı
holding
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.Acun Ilıcalı da programda yer alan katılımcılardandı. Ilıcalı, telefonla arayarak yardımda bulunmak isteyen bir holding yöneticinin 20 milyon liralık teklifini önce 25 milyona ardından da 30 milyon liraya yükseltti.Holding yöneticisi, "Başkanım ve sizin hatırınıza bunu 30 milyon lira yapabiliriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-tek-yurek-ortak-yayinda-1151-milyar-liralik-bagis-yapildi-9-milyon-sms-gonderildi-1067100330.html
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yardım, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), acun ilıcalı, holding
yardım, afad, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), acun ilıcalı, holding
Acun Ilıcalı bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL’lik bağışı 30 milyon TL yaptırdı
10:55 16.02.2023 (güncellendi: 10:59 16.02.2023) Abone ol
Acun Ilıcalı bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL’lik bağışı 30 milyon TL yaptırdı
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.
Acun Ilıcalı da programda yer alan katılımcılardandı.
Ilıcalı, telefonla arayarak yardımda bulunmak isteyen bir holding yöneticinin 20 milyon liralık teklifini önce 25 milyona ardından da 30 milyon liraya yükseltti.
Holding yöneticisi, "Başkanım ve sizin hatırınıza bunu 30 milyon lira yapabiliriz" dedi.