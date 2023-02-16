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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-ek-butce-destegi-saglamayi-planliyor-1067097275.html
ABD Ukrayna’ya 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlamayı planlıyor
ABD Ukrayna’ya 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlamayı planlıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dafna Rand, Washington’un önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlamayı planladığını belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:49+0300
2023-02-16T01:49+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
abd dışişleri bakanlığı
rusya
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Washington’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Yardım Dairesi Başkanı Rand, Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlanmasının planladığını söyledi.Rand, “Önümüzdeki aylarda 9.9 milyar dolar sağlamayı planlıyoruz ve Ukrayna hükümetine, verimliliğini sürdürmesine ve gerekirse ek bütçe desteği sağlamasına yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.Beyaz Saray’ın bu konuda Kongre ile etkileşim halinde olduğunu dile getiren Rand, daha önce ABD tarafından sağlanan Ukrayna'ya doğrudan bütçe yardımının 13 milyar dolar olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html
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abd, ukrayna, yardım, abd dışişleri bakanlığı, rusya
abd, ukrayna, yardım, abd dışişleri bakanlığı, rusya

ABD Ukrayna’ya 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlamayı planlıyor

01:49 16.02.2023
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dafna Rand, Washington’un önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlamayı planladığını belirtti.
Washington’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Yardım Dairesi Başkanı Rand, Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği sağlanmasının planladığını söyledi.
Rand, “Önümüzdeki aylarda 9.9 milyar dolar sağlamayı planlıyoruz ve Ukrayna hükümetine, verimliliğini sürdürmesine ve gerekirse ek bütçe desteği sağlamasına yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.
Beyaz Saray’ın bu konuda Kongre ile etkileşim halinde olduğunu dile getiren Rand, daha önce ABD tarafından sağlanan Ukrayna'ya doğrudan bütçe yardımının 13 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
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