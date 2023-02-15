https://sputniknews.com.tr/20230215/yunanistan-ukraynaya-20-adet-bmp-1-zirhli-muharebe-araci-teslim-etti-1067048439.html
Yunanistan Ukrayna’ya 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim etti
Yunanistan Ukrayna’ya 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim etti
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ülkenin yardım çerçevesinde Ukrayna’ya mühimmat ve 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim ettiğini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T01:29+0300
2023-02-15T01:29+0300
2023-02-15T01:29+0300
ukrayna krizi
yunanistan
destek
yardım
askeri yardım
ukrayna
rusya
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in girişimiyle düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Konferansı'nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunanistan’ın yardım çerçevesinde Ukrayna’ya mühimmat ve 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim ettiğini, Kiev'e desteğin devam edeceğini ifade etti.Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın etkinliğine ilişkin açıklamasında, konferansa 54 ülkeden katılan bakanların ve diğer üst düzey temsilcilerin Ukrayna’daki güncel gelişmeleri ele aldıkları ve aynı zamanda savunma teçhizatını hızlı teslim etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarını eğitme ve savunma sistemlerindeki boşlukların doldurulması amacıyla savunma sanayii arasındaki işbirliği yapma gerekliliğine vurgu yaptıkları kaydedildi.“Panagiotopoulos, ülkemizin Ukrayna'ya sağladığı mühimmat ve son dönemde 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı gibi insani ve savunma yardımlarına değindi” denilen açıklamada, Yunan bakanın Yunanistan’ın Ukrayna halkının mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/bati-basini-washington--ukraynaya-savas-ucaklari-tedarik-edebilir-1067041473.html
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yunanistan, destek, yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
yunanistan, destek, yardım, askeri yardım, ukrayna, rusya
Yunanistan Ukrayna’ya 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim etti
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ülkenin yardım çerçevesinde Ukrayna’ya mühimmat ve 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim ettiğini, Kiev'e desteğin devam edeceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in girişimiyle düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Konferansı'nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunanistan’ın yardım çerçevesinde Ukrayna’ya mühimmat ve 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı teslim ettiğini, Kiev'e desteğin devam edeceğini ifade etti.
Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın etkinliğine ilişkin açıklamasında, konferansa 54 ülkeden katılan bakanların ve diğer üst düzey temsilcilerin Ukrayna’daki güncel gelişmeleri ele aldıkları ve aynı zamanda savunma teçhizatını hızlı teslim etme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarını eğitme ve savunma sistemlerindeki boşlukların doldurulması amacıyla savunma sanayii arasındaki işbirliği yapma gerekliliğine vurgu yaptıkları kaydedildi.
“Panagiotopoulos, ülkemizin Ukrayna'ya sağladığı mühimmat ve son dönemde 20 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracı gibi insani ve savunma yardımlarına değindi” denilen açıklamada, Yunan bakanın Yunanistan’ın Ukrayna halkının mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladığı ifade edildi.