Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/yunan-ekip-ulkelerine-dondu-bir-yandan-halkin-sevgisi-ote-yandan-yasanan-acilar-cok-buyuktu-1067094656.html
Yunan ekip ülkelerine döndü: 'Bir yandan halkın sevgisi, öte yandan yaşanan acılar çok büyüktü'
Yunan ekip ülkelerine döndü: 'Bir yandan halkın sevgisi, öte yandan yaşanan acılar çok büyüktü'
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen 27 kişilik Yunan ekip geri döndü... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T23:41+0300
2023-02-15T23:48+0300
yunan
arama kurtarma
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen 27 kişilik Yunan ekip Selanik'e hareket etti.Adıyaman'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Yunan ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı.Ekip başkanı Ioannis Papastathis, havalimanında Anadolu Ajansı muhabirine, ekibin Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinden gelen 27 kişiden oluştuğunu söyledi.Adıyaman'a ulaştıkları andan itibaren halkın hep yanlarında olduğunu belirten Papastathis, "Arama kurtarma çalışmaları sırasında birçok arkadaş edindik, onlarla beraber enkazda çalıştık. Onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi" dedi.Papastathis, şu ana kadar birçok kez eğitim amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, bu kadar büyük bir afetle karşılaşmadıklarını vurguladı.Türkiye'ye geldiği andan itibaren çok duygulandığını dile getiren Papastathis, "Adıyaman'da çalışırken çok daha fazla duygulandım. Unutulmayacak çok anım oldu. Bir yandan halkın sevgisi, sıcak karşılaması, öte yandan yaşanan acılar. Yıkım çok büyüktü. Hava soğuktu. Bunlar beni çok etkiledi" diye konuştu.İGA, bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan ekip için uğurlama töreni düzenlendi.Türk ve Yunan bayraklarının açılarak fotoğraf çekilmesinin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, ekibe plaket takdim etti.Törene Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da katıldı.Ekip, daha sonra THY uçağıyla Selanik'e gitti.
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yunan, arama kurtarma, deprem
yunan, arama kurtarma, deprem

Yunan ekip ülkelerine döndü: 'Bir yandan halkın sevgisi, öte yandan yaşanan acılar çok büyüktü'

23:41 15.02.2023 (güncellendi: 23:48 15.02.2023)
© AAYunan ekip ülkesine döndü
Yunan ekip ülkesine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen 27 kişilik Yunan ekip geri döndü. Ekip başkanı Ioannis Papastathis, "Bir yandan halkın sevgisi, sıcak karşılaması, öte yandan yaşanan acılar. Yıkım çok büyüktü. Hava soğuktu. Bunlar beni çok etkiledi" diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen 27 kişilik Yunan ekip Selanik'e hareket etti.
Adıyaman'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Yunan ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı.
Ekip başkanı Ioannis Papastathis, havalimanında Anadolu Ajansı muhabirine, ekibin Yunanistan'ın çeşitli şehirlerinden gelen 27 kişiden oluştuğunu söyledi.
Adıyaman'a ulaştıkları andan itibaren halkın hep yanlarında olduğunu belirten Papastathis, "Arama kurtarma çalışmaları sırasında birçok arkadaş edindik, onlarla beraber enkazda çalıştık. Onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi" dedi.
Papastathis, şu ana kadar birçok kez eğitim amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, bu kadar büyük bir afetle karşılaşmadıklarını vurguladı.
Türkiye'ye geldiği andan itibaren çok duygulandığını dile getiren Papastathis, "Adıyaman'da çalışırken çok daha fazla duygulandım. Unutulmayacak çok anım oldu. Bir yandan halkın sevgisi, sıcak karşılaması, öte yandan yaşanan acılar. Yıkım çok büyüktü. Hava soğuktu. Bunlar beni çok etkiledi" diye konuştu.
İGA, bilet ve pasaport işlemlerini tamamlayan ekip için uğurlama töreni düzenlendi.
Türk ve Yunan bayraklarının açılarak fotoğraf çekilmesinin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, ekibe plaket takdim etti.
Törene Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da katıldı.
Ekip, daha sonra THY uçağıyla Selanik'e gitti.
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