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Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş, afet bölgesi, deprem, fotoğraf, фото
kahramanmaraş, afet bölgesi, deprem, fotoğraf, фото

Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü

12:29 15.02.2023 (güncellendi: 12:36 15.02.2023)
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Yunanistan ekibi de yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kurtarma ekiplerini ziyaret etti.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
1/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Yunanistan ekibi de yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kurtarma ekiplerini ziyaret etti.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İspanya ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
2/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İspanya ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Rusya ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
3/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Rusya ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
4/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İsviçre ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
5/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsviçre ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Katar ekibi yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
6/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Katar ekibi yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Umman ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
7/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Umman ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Vietnam ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
8/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Vietnam ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Ürdün ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
9/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Ürdün ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Suudi Arabistan ekibi de yer aldı.
Türkiye’ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
10/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Suudi Arabistan ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Küba ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
11/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Küba ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Venezüella ekibi de yer aldı.
Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
12/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Venezüella ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Tayland ekibi de yer aldı.
Türkiye’ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
13/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayland ekibi de yer aldı.
© AA Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayvan ekibi de yer aldı.
Türkiye’ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
14/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayvan ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Slovenya ekibi de yer aldı.
Türkiye’ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü - Sputnik Türkiye
15/15
© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Slovenya ekibi de yer aldı.
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