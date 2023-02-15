Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü

© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Yunanistan ekibi de yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kurtarma ekiplerini ziyaret etti.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Yunanistan ekibi de yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kurtarma ekiplerini ziyaret etti.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İspanya ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İspanya ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Rusya ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Rusya ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında İsviçre ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsviçre ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Katar ekibi yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Katar ekibi yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Umman ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Umman ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Vietnam ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Vietnam ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Ürdün ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Ürdün ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Suudi Arabistan ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Suudi Arabistan ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Küba ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Küba ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Venezüella ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Venezüella ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Tayland ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayland ekibi de yer aldı.
© AA Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayvan ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Tayvan ekibi de yer aldı.
© AATürkiye’ye gelen ekipler arasında Slovenya ekibi de yer aldı.
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© AA
Türkiye’ye gelen ekipler arasında Slovenya ekibi de yer aldı.