Türkiye'ye deprem için yurt dışından gelen ekipler çalışma yürüttü

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.