https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-sermaye-piyasalari-birligi-ekonomi-yonetiminin-aldigi-kararlar-piyasalari-destekliyor-1067054912.html
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar piyasaları destekliyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar piyasaları destekliyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması için ekonomi yönetimi... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:33+0300
2023-02-15T09:33+0300
2023-02-15T09:33+0300
ekonomi
türkiye
borsa
borsa istanbul
deprem
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TSPB'den yapılan açıklamada, piyasaların işleyişine ilişkin alınan önlemler değerlendirildi.Açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrasında, düzenleyici otoriteler ve tüm sermaye piyasası aktörleri ile beraber yaraların sarılması için seferber olunduğu belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Borsa İstanbul tarafından alınan kararları piyasalar açısından olumlu karşılandığı kaydedilen açıklamada, TSPB'nin SPK, Borsa İstanbul ve TSPB üyeleri ile koordinasyon içerisinde sermaye piyasalarının etkinliğini ve likiditesini sağlamak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek için çalışmalar içerisinde olunduğunun altı çizildi.Açıklamada, Birliğin gelecek dönemde de alınan kararların etkileri konusunda piyasa ile görüş alışverişine ve koordinasyonuna devam edileceği belirtildi.Depremin ilk anından bugüne kadar toplum olarak gösterilen dayanışma ve kenetlenmeyi uzun vadede kalıcı kılmaya odaklanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Alınan kararlarla birlikte sermaye piyasalarımızın kısa sürede normal işleyişine kavuşacağı ve daha da güçleneceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, sermaye piyasalarının, şehirlere, şirketlere, yatırımcılara yarattığı katma değerle ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi
https://sputniknews.com.tr/20230215/borsa-deprem-felaketinin-ardindan-bir-dizi-tedbirle-bugun-isleme-aciliyor-1067052681.html
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türkiye, borsa, borsa istanbul, deprem
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar piyasaları destekliyor
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması için ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemlerin piyasaları desteklediğini bildirdi.
TSPB'den yapılan açıklamada, piyasaların işleyişine ilişkin alınan önlemler değerlendirildi.
Açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrasında, düzenleyici otoriteler ve tüm sermaye piyasası aktörleri ile beraber yaraların sarılması için seferber olunduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Borsa İstanbul tarafından alınan kararları piyasalar açısından olumlu karşılandığı kaydedilen açıklamada, TSPB'nin SPK, Borsa İstanbul ve TSPB üyeleri ile koordinasyon içerisinde sermaye piyasalarının etkinliğini ve likiditesini sağlamak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek için çalışmalar içerisinde olunduğunun altı çizildi.
Açıklamada, Birliğin gelecek dönemde de alınan kararların etkileri konusunda piyasa ile görüş alışverişine ve koordinasyonuna devam edileceği belirtildi.
Depremin ilk anından bugüne kadar toplum olarak gösterilen dayanışma ve kenetlenmeyi uzun vadede kalıcı kılmaya odaklanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Alınan kararlarla birlikte sermaye piyasalarımızın kısa sürede normal işleyişine kavuşacağı ve daha da güçleneceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, sermaye piyasalarının, şehirlere, şirketlere, yatırımcılara yarattığı katma değerle ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi
"Bugün bu anlamda sektör olarak, depremden zarar gören her bir kentimizi, şirketimizi, yatırımcılarımızı, toplumumuzu yeniden ayağa kaldırmak, yaşadığımız felaketin yaralarını sarmak için sorumluluğumuz daha da arttı. Sektör olarak bu bilinç ve sorumlulukla önümüzdeki dönem yaratacağımız uzun vadeli kaynaklarla bu rolümüzü etkin bir şekilde gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır. TSPB olarak ayrıca yatırımcılara kısa vadeli anlık kararlar yerine, sağduyulu, uzun vadeli yatırım kararları vermeleri çağrısında bulunuyoruz."