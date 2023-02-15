https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-sermaye-piyasalari-birligi-ekonomi-yonetiminin-aldigi-kararlar-piyasalari-destekliyor-1067054912.html

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar piyasaları destekliyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar piyasaları destekliyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması için ekonomi yönetimi... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T09:33+0300

2023-02-15T09:33+0300

2023-02-15T09:33+0300

ekonomi

türkiye

borsa

borsa istanbul

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061376310_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_189cdfe1ec10467d1338819bd0c9dba7.jpg

TSPB'den yapılan açıklamada, piyasaların işleyişine ilişkin alınan önlemler değerlendirildi.Açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrasında, düzenleyici otoriteler ve tüm sermaye piyasası aktörleri ile beraber yaraların sarılması için seferber olunduğu belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Borsa İstanbul tarafından alınan kararları piyasalar açısından olumlu karşılandığı kaydedilen açıklamada, TSPB'nin SPK, Borsa İstanbul ve TSPB üyeleri ile koordinasyon içerisinde sermaye piyasalarının etkinliğini ve likiditesini sağlamak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek için çalışmalar içerisinde olunduğunun altı çizildi.Açıklamada, Birliğin gelecek dönemde de alınan kararların etkileri konusunda piyasa ile görüş alışverişine ve koordinasyonuna devam edileceği belirtildi.Depremin ilk anından bugüne kadar toplum olarak gösterilen dayanışma ve kenetlenmeyi uzun vadede kalıcı kılmaya odaklanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Alınan kararlarla birlikte sermaye piyasalarımızın kısa sürede normal işleyişine kavuşacağı ve daha da güçleneceğine inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, sermaye piyasalarının, şehirlere, şirketlere, yatırımcılara yarattığı katma değerle ülkemizin kalkınmasında önemli bir role sahip olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi

https://sputniknews.com.tr/20230215/borsa-deprem-felaketinin-ardindan-bir-dizi-tedbirle-bugun-isleme-aciliyor-1067052681.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, borsa, borsa istanbul, deprem