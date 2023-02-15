https://sputniknews.com.tr/20230215/sitenin-altindaki-markete-kolon-kesme-nedeniyle-dava-acmisti-depremde-hayatini-kaybetti-1067056556.html
Sitenin altındaki markete 'kolon kesme' nedeniyle dava açmıştı: Depremde hayatını kaybetti
Sitenin altındaki markete 'kolon kesme' nedeniyle dava açmıştı: Depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da hayatını kaybeden avukatın, binanın altındaki marketle... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T10:35+0300
2023-02-15T10:35+0300
2023-02-15T10:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
diyarbakır
avukat
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Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinin enkazından dün çıkarıldı.Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Serhan Özdemir ile birlikte aynı aileden babası Samet ile birlikte Süheyla, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Diğer aile bireyleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki göstermişti.Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altında faaliyet gösteren bir marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik oldukları bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/muhendislerden-binalar-celikten-yapilsin-cagrisi-1067009597.html
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deprem, diyarbakır, avukat
deprem, diyarbakır, avukat
Sitenin altındaki markete 'kolon kesme' nedeniyle dava açmıştı: Depremde hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da hayatını kaybeden avukatın, binanın altındaki marketle 'kolon kesme' gerekçesiyle davalık olduğu belirtildi.
Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinin enkazından dün çıkarıldı.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre
Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Serhan Özdemir ile birlikte aynı aileden babası Samet ile birlikte Süheyla, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Diğer aile bireyleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki göstermişti.
Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altında faaliyet gösteren bir marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik oldukları bildirildi.