https://sputniknews.com.tr/20230215/sitenin-altindaki-markete-kolon-kesme-nedeniyle-dava-acmisti-depremde-hayatini-kaybetti-1067056556.html

Sitenin altındaki markete 'kolon kesme' nedeniyle dava açmıştı: Depremde hayatını kaybetti

Sitenin altındaki markete 'kolon kesme' nedeniyle dava açmıştı: Depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da hayatını kaybeden avukatın, binanın altındaki marketle... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T10:35+0300

2023-02-15T10:35+0300

2023-02-15T10:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

diyarbakır

avukat

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Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinin enkazından dün çıkarıldı.Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Serhan Özdemir ile birlikte aynı aileden babası Samet ile birlikte Süheyla, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Diğer aile bireyleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki göstermişti.Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altında faaliyet gösteren bir marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik oldukları bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/muhendislerden-binalar-celikten-yapilsin-cagrisi-1067009597.html

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