https://sputniknews.com.tr/20230215/sehir-plancilari-odasi-yonetim-kurulu-baskani-serter-kentleri-toptan-tasimak-en-buyuk-hata-olur-1067082200.html

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serter: Kentleri toptan taşımak en büyük hata olur

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serter: Kentleri toptan taşımak en büyük hata olur

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter, depremzedelerin hem yakınlarını hem de kentlerini kaybettiklerini vurguladı. Serter, belirli... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T16:54+0300

2023-02-15T16:54+0300

2023-02-15T16:54+0300

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Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serter: Kentleri toptan taşımak en büyük hata olur Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter konuk olarak katıldı. Serter programda, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan depremi kentleşme ölçeğinde değerlendirdi ve çözüm önerilerini sıraladı.‘Sadece konut değil, kent planlaması da yapılmalı’Yeni kurulacak kentlerde ‘yatakhane siteler’ kurulmaması gerektiğini, günlük yaşam standartlarının korunmasının önem arz ettiğini bildiren Serter, şunları kaydetti:‘İnsanlar yakınlarının yanında, kentlerini de kaybetti’Depremzedelerin yalnızca yakınlarını değil, yaşam sürdükleri kentlerini de kaybettiğini ifade eden Serter, kentlerin toplu bir şekilde mevcut yerleşim alanı dışarısına taşınmasının yanlış olacağı görüşünde:‘Fay hattı tek başına temel belirleyici değil’Depremde can kaybını artıran nedenlere değinen Serter, bunları; ‘deprem şiddeti’, ‘zemin özelliği’ ve ‘bina kalitesi’ olarak sıraladı. Serter, şu uyarılarda bulundu:‘Deprem meselesi bina ölçeğinden kurtarılmalı’Deprem konusuna bina ölçeğinde değil, kent ölçeğinde yaklaşılması gerektiği, kent ölçeğinde yaklaşırken de doğanın koyduğu sınırlar doğrultusunda hareket edilmesi yönünde görüş bildiren Serter, “Deprem meselesi tamamen bina ölçeğinden kurtarılması gereken bir meseledir. Sizin bu konuya kent ölçeğinde yaklaşmanız lazım. Çünkü mesele şu; yıkım kentler boyutunda oldu. Dolayısıyla kentlerin kurgusunda bir sıkıntı var. Oraya yardım gidemedi. Binadan bağımsız bunu düşünmeniz lazım. Ulaşım yollarının uygun olup olmadığı, bunların rasyonel şekilde kurgulanıp kurgulanmadığı meselesi var. Bu doğaya karşı yapılacak bir mühendislik mücadelesi değildir. Bunun estetik boyutu da, sağlık boyutu da, sosyal boyutu da vardır. Dolayısıyla biz doğanın bize verdiği sınırlar doğrultusunda, ona saygı göstererek ve insan ihtiyaçlarına yönelik, nitelikli, yaşam kalitesi yüksek kentler kurgulanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu kent ölçeğinden öte bu tartışmanın bina boyutuna indirgenmesine biz meslek camiası olarak karşı çıkıyoruz’ dedi.‘İmar affı kaldırılmalı’Türkiye deprem bina yönetmeliğine uyulduğu takdirde binaların yıkılmadığını dile getiren Serter, “İmar barışı elbette ki etik, ahlaki ve hukuki açıdan sıkıntıları olan bir düzenlemedir. Umarım bundan sonra da gelen hiçbir siyasi iktidar tarafından ve siyasetçi tarafından bu bir daha dile getirilmez. Çünkü biz bunların acısını çok yaşadık. İmar affı aslında devletin kendi kendiyle çelişen bir tutumu. Devlet bir yanıyla yönetmeliklerini sürekli güncel gelişmelere göre yeniliyor ama bir anda bunların hepsi affediliyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar nitelikli planlar yapın, istediğiniz kadar nitelikli yönetmelikler hazırlayın, ki birçok uzman Türkiye deprem bina yönetmeliğinin dünya standardında olduğunu söylüyor. Uygulandığı zaman da yıkılmayan binalar olduğunu gördük. Ama bunları istediğiniz kadar yapın sizin imar affı ile yaptığınız zaman planlarınızda, yönetmeliklerinizde, kanunlarınızda birden bire geçerliliklerini yitiriyor. Bu noktada halkımızın da artık talepleri olmaması gerekiyor. Biz artık bundan sonra bu müjdeler verildiği zaman alkış tufanını görmeyiz umarım” şeklinde konuştu.

hatay

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2023

İsmet Özçelik https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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