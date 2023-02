Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serter: Kentleri toptan taşımak en büyük hata olur

“Şu an orada depremzede vatandaşlarımızın bir an önce konutlara kavuşması için mümkün olduğunca hızlı hareket etmek lazım. Ama bu mümkün olduğunca hızlı hareketin içinde şu yok; bilime aykırı, jeolojik etütler, zemin etütleri yapılmadan, uygun plan kurgusu dahilinde inşa etmeden buralarda sadece binalar kurarak bu kentleri ayağa kaldıramayız. Biz meslek camiası olarak şunun özellikle altını çiziyoruz; depreme güvenli kentler yaratmak zorundayız. Ancak bu kuracağımız kentler bizim bundan sonrasında yüzlerce yıl yaşayacağımız mekanlar olacak. Dolayısıyla günlük yaşam standartlarının da burada birçoğunun burada kurgulanması lazım. Bunun planla yapılması lazım. Ticaretin, sanayinin, ulaşımın, haberleşmenin, eğitimin, sağlığın hepsinin düşünülmesi lazım. Konut üzerinden gidersek hakikaten bir yerde oluşturulmuş yatakhane siteler kuracağız. Ama kent kurgusu ortadan kalkmış olacak. Kenti bütüncül olarak yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bu kent afetlere karşı dirençli olacak, nitelikli olacak, yaşanabilir kentler olacak. Bunların olması lazım.”