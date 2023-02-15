https://sputniknews.com.tr/20230215/rusya-parlamentosunun-ust-kanadi-22-subatta-olaganustu-toplanacak-1067072826.html

Rusya parlamentosunun üst kanadı 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı açıklandı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T14:11+0300

2023-02-15T14:11+0300

2023-02-15T14:11+0300

dünya

rusya

federasyon konseyi

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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Juravlev, daha önceden 1 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarının 22 Şubat’a çekileceğini kaydetti.Juravlev, planlananın aksine olağanüstü toplanacak olmalarının sebebine ilişkinse, ülkenin bütçesiyle ilişkili iki önemli yasayı şubat ayı sona ermeden değerlendirmek istediklerini söyledi.Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta gerçekleştireceği olağanüstü toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus parlamentosu Federal Meclis’in üyelerine 21 Şubat’ta yapacağı konuşmayı izleyecek.Rus televizyonlarında canlı yayınlanan ve esasen bir halka sesleniş konuşması olarak kabul edilen söz konusu konuşmayı Putin her sene yapıyor. Ancak bu konuşma, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı geçen sene gerçekleştirilmedi.Bunun yanında, Rus senatör Vyaçeslav Timçenko olağanüstü toplantı sırasında, geçen yıl referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin ülke ile entegrasonuyla ilgili yasaların kabul edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini kaydetti. Timçenko, söz konusu yasaları mart ayından önce onaylamak istediklerini de ekledi.Bu sırada Rus parlamentosunun alt kanadı Duma da 22 Şubat’ta olağan bir toplantı gerçekleştirecek.Rusya’da yasal düzenlemeler Duma’nın değerlendirmesinden geçtikten sonra onay için Federasyon Konseyi’ne gönderiliyor. Yasal düzenlemenin nihai olarak kabul edilmesi içinse Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu düzenlemeyi imzalayıp yasalaştırması gerekiyor.

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