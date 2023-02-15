Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230215/rusya-parlamentosunun-ust-kanadi-22-subatta-olaganustu-toplanacak-1067072826.html
Rusya parlamentosunun üst kanadı 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacak
Rusya parlamentosunun üst kanadı 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacak
Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı açıklandı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:11+0300
2023-02-15T14:11+0300
dünya
rusya
federasyon konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044158327_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_07401ff0d67f96547c8e94f63ce068c1.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Juravlev, daha önceden 1 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarının 22 Şubat’a çekileceğini kaydetti.Juravlev, planlananın aksine olağanüstü toplanacak olmalarının sebebine ilişkinse, ülkenin bütçesiyle ilişkili iki önemli yasayı şubat ayı sona ermeden değerlendirmek istediklerini söyledi.Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta gerçekleştireceği olağanüstü toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus parlamentosu Federal Meclis’in üyelerine 21 Şubat’ta yapacağı konuşmayı izleyecek.Rus televizyonlarında canlı yayınlanan ve esasen bir halka sesleniş konuşması olarak kabul edilen söz konusu konuşmayı Putin her sene yapıyor. Ancak bu konuşma, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı geçen sene gerçekleştirilmedi.Bunun yanında, Rus senatör Vyaçeslav Timçenko olağanüstü toplantı sırasında, geçen yıl referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin ülke ile entegrasonuyla ilgili yasaların kabul edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini kaydetti. Timçenko, söz konusu yasaları mart ayından önce onaylamak istediklerini de ekledi.Bu sırada Rus parlamentosunun alt kanadı Duma da 22 Şubat’ta olağan bir toplantı gerçekleştirecek.Rusya’da yasal düzenlemeler Duma’nın değerlendirmesinden geçtikten sonra onay için Federasyon Konseyi’ne gönderiliyor. Yasal düzenlemenin nihai olarak kabul edilmesi içinse Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu düzenlemeyi imzalayıp yasalaştırması gerekiyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044158327_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_28bb7a7a63d31482576722c040782ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, federasyon konseyi
rusya, federasyon konseyi

Rusya parlamentosunun üst kanadı 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacak

14:11 15.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyon Konseyi’nden, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aday olmasının önünü açan tasarıya onay
Rusya Federasyon Konseyi’nden, mevcut devlet başkanının iki dönem daha aday olmasının önünü açan tasarıya onay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı açıklandı.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Juravlev, daha önceden 1 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarının 22 Şubat’a çekileceğini kaydetti.
Juravlev, planlananın aksine olağanüstü toplanacak olmalarının sebebine ilişkinse, ülkenin bütçesiyle ilişkili iki önemli yasayı şubat ayı sona ermeden değerlendirmek istediklerini söyledi.
Federasyon Konseyi’nin 22 Şubat’ta gerçekleştireceği olağanüstü toplantı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus parlamentosu Federal Meclis’in üyelerine 21 Şubat’ta yapacağı konuşmayı izleyecek.
Rus televizyonlarında canlı yayınlanan ve esasen bir halka sesleniş konuşması olarak kabul edilen söz konusu konuşmayı Putin her sene yapıyor. Ancak bu konuşma, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı geçen sene gerçekleştirilmedi.
Bunun yanında, Rus senatör Vyaçeslav Timçenko olağanüstü toplantı sırasında, geçen yıl referandum ile Rusya’ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin ülke ile entegrasonuyla ilgili yasaların kabul edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini kaydetti. Timçenko, söz konusu yasaları mart ayından önce onaylamak istediklerini de ekledi.
Bu sırada Rus parlamentosunun alt kanadı Duma da 22 Şubat’ta olağan bir toplantı gerçekleştirecek.
Rusya’da yasal düzenlemeler Duma’nın değerlendirmesinden geçtikten sonra onay için Federasyon Konseyi’ne gönderiliyor. Yasal düzenlemenin nihai olarak kabul edilmesi içinse Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu düzenlemeyi imzalayıp yasalaştırması gerekiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала