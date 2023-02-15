https://sputniknews.com.tr/20230215/rapci-maestro-hayatini-kaybetti-1067077021.html
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
Maestro lakaplı rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp krizi sonucu hayata veda etti. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:30+0300
2023-02-15T15:30+0300
2023-02-15T15:36+0300
rap müzik
yaşam
ölüm
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Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu. Ceza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maestroyu kaybettik. Çok üzgünüm… Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Türkçe rap sahnesini seri üretim şarkı ve prodüksiyonlarla uzun süredir besleyen İstanbul Trip'in kurucularından olan Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.Sokağın Rüyası Maestro kimdir?Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220427/rapci-beta-berk-bayindir-son-yolculuguna-ugurlandi-1055892471.html
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rap müzik, ölüm
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
15:30 15.02.2023 (güncellendi: 15:36 15.02.2023) Abone ol
Maestro lakaplı rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.
Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu.
Ceza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maestroyu kaybettik. Çok üzgünüm… Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkçe rap sahnesini seri üretim şarkı ve prodüksiyonlarla uzun süredir besleyen İstanbul Trip'in kurucularından olan Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
Sokağın Rüyası Maestro kimdir?
Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.