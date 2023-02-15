Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230215/rapci-maestro-hayatini-kaybetti-1067077021.html
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
Rapçi Maestro hayatını kaybetti
Maestro lakaplı rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp krizi sonucu hayata veda etti. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:30+0300
2023-02-15T15:36+0300
rap müzik
yaşam
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067077110_0:124:579:449_1920x0_80_0_0_1d3ec2213d705d1fcc2f2b93d50e8f48.jpg
Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu. Ceza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maestroyu kaybettik. Çok üzgünüm… Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Türkçe rap sahnesini seri üretim şarkı ve prodüksiyonlarla uzun süredir besleyen İstanbul Trip'in kurucularından olan Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.Sokağın Rüyası Maestro kimdir?Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20220427/rapci-beta-berk-bayindir-son-yolculuguna-ugurlandi-1055892471.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067077110_0:69:579:503_1920x0_80_0_0_bb8df8b5573f1ad1db38834b3808dc85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rap müzik, ölüm
rap müzik, ölüm

Rapçi Maestro hayatını kaybetti

15:30 15.02.2023 (güncellendi: 15:36 15.02.2023)
© Instagram/Sokağın RüyasıMaestro lakaplı rapçi Berk Karadaş
Maestro lakaplı rapçi Berk Karadaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Instagram/Sokağın Rüyası
Abone olTelegram
Maestro lakaplı rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Maestro olarak bilinen rap sanatçısı Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.
Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu.
Ceza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maestroyu kaybettik. Çok üzgünüm… Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkçe rap sahnesini seri üretim şarkı ve prodüksiyonlarla uzun süredir besleyen İstanbul Trip'in kurucularından olan Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Sokağın Rüyası Maestro kimdir?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.
Rapçi 'Beta' Berk Bayındır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
YAŞAM
Rapçi 'Beta' Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
27 Nisan 2022, 15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала