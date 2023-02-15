https://sputniknews.com.tr/20230215/putin-rus-kurtarma-ekiplerinin-turkiye-ve-suriyede-deprem-bolgesinde-yuruttugu-calismalari-ovdu---1067071457.html
Putin, Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları övdü
Putin, Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları övdü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları olumlu bulduğunu söyledi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T13:49+0300
2023-02-15T13:49+0300
2023-02-15T13:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
donbass
deprem
lugansk
arama kurtarma
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, ekiplerin 2022 yılında 35 uluslararası insani misyonda görev aldığını anımsattı. Rusya'nın Türkiye ve Suriye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizen Putin, "Kurtarıcılarımız, özel eğitimli köpeklerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız neredeyse 24 saat boyunca çalıştılar, hızla mobil hastaneler kuruldu, arama kurtarma çalışmaları organize edildi ve böylece birçok kişinin hayatı kurtarıldı" dedi. Bu arada Putin, Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinde Acil Durumlar Bakanlığı birimlerinin kurulması gerektiğini söyledi. Bu bölgelerdeki itfaiyecilerin ve diğer arama kurtarma birimlerinin gereken tüm ekipmanlarla donatılması ve insanlara etkili bir şekilde yardım eli uzatması gerektiğini kaydeden Putin, Acil Durumlar Bakanlığı yönetimine bu konuya büyük önem atfetme talimatı verdi. Rusya lideri, yeni meydan okumalar ve söz konusu 4 bölgede bu alandaki çalışma deneyimi dikkate alınarak sivil savunma sisteminin geliştirilmesinin önem arz ettiğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-arama-kurtarma-ekibi-ulkesine-dondu-1067059335.html
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rusya, donbass, deprem, lugansk, arama kurtarma
Putin, Rus kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları övdü
13:49 15.02.2023 (güncellendi: 13:54 15.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus arama kurtarma ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları olumlu bulduğunu söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, ekiplerin 2022 yılında 35 uluslararası insani misyonda görev aldığını anımsattı.
Rusya'nın Türkiye ve Suriye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olduğunun altını çizen Putin, "Kurtarıcılarımız, özel eğitimli köpeklerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız neredeyse 24 saat boyunca çalıştılar, hızla mobil hastaneler kuruldu, arama kurtarma çalışmaları organize edildi ve böylece birçok kişinin hayatı kurtarıldı" dedi.
Bu arada Putin, Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinde Acil Durumlar Bakanlığı birimlerinin kurulması gerektiğini söyledi.
Bu bölgelerdeki itfaiyecilerin ve diğer arama kurtarma birimlerinin gereken tüm ekipmanlarla donatılması ve insanlara etkili bir şekilde yardım eli uzatması gerektiğini kaydeden Putin, Acil Durumlar Bakanlığı yönetimine bu konuya büyük önem atfetme talimatı verdi.
Rusya lideri, yeni meydan okumalar ve söz konusu 4 bölgede bu alandaki çalışma deneyimi dikkate alınarak sivil savunma sisteminin geliştirilmesinin önem arz ettiğini ekledi.