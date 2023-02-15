https://sputniknews.com.tr/20230215/prof-murat-bati-ocak-ayinda-1-milyar-93-milyon-lira-deprem-vergisi-toplandi-1067086416.html

Prof. Murat Batı: Ocak ayında 1 milyar 93 milyon lira deprem vergisi toplandı

Prof. Murat Batı: Ocak ayında 1 milyar 93 milyon lira deprem vergisi toplandı

Prof. Murat Batı, Ocak ayında devletin 1 milyar 93 milyon deprem vergisi topladığını belirterek, ‘Bu tutar fona dönüşmüş olsaydı, AHBAP’a bu dönemde yapılan... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T19:08+0300

2023-02-15T19:08+0300

2023-02-15T19:08+0300

anlat bana

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

haluk levent

deprem

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Prof. Murat Batı: Ocak ayında 1 milyar 93 milyon lira deprem vergisi toplandı Prof. Murat Batı: Ocak ayında 1 milyar 93 milyon lira deprem vergisi toplandı

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden mali hukukçu Prof. Dr. Murat Batı’ydı.Prof. Murat Batı: Ocak ayında Deprem vergisinden 1 milyar 93 milyar lira gelir elde edilmişProf. Murat Batı, özellikle deprem bölgesinde yardımların toplandığı derneklerin statüleri ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP derneğinin topladığı bağışlarla, toplanan deprem vergilerini karşılaştıran Prof. Batı şunları söyledi:‘Ocak ayı bütçe gerçekleşmesinde 2023 yılından beklentimiz 3,7 trilyon kadar gelir. Ocak ayında bunun 289 milyarı tahsil edildi. Bütçemiz 2023’ün ocak ayında ise 32 milyar 243 milyon TL açık verdi. Toplanan vergileri baktığımızda kurumlar vergisi ilginç bir şekilde yüksek çıkmış. Deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisinden ise 1 milyar 93 milyon lira gelir elde edilmiş. Bu AHBAP’a yapılmış tahmini bağış tutarına yakın bir tutar. Bu tutar vergi olarak değerlendirilmeseydi, fona dönüşmüş olsaydı, AHBAP’a bu dönemde yapılan bağışa ihtiyaç duymaksızın bu parayı doğrudan deprem bölgelerine aktaracak bir düzenleme gelmiş olacaktı.”‘AHBAP derneği kamuya yararlı dernek statüsünde olmalı’Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP derneğinin kamuya yararlı dernek statüsünde olması gerektiğini ifade eden Murat Batı, bunun önemini şöyle anlattı:‘Hepimiz içimizden geldiği için bağış yapıyoruz. Şirketler ise bağış yaptığı zaman vergiden düşmek isterler ancak yapılan her bağış vergiden düşülmesi anlamına gelmiyor. Bunun için kamuya yararlı dernekler var bir de Cumhurbaşkanlığı’nca muafiyet tanınan vakıflar var. Bunlara bağış yapılırsa şirketler vergiden düşebilir. Yapılan düzenleme AHBAP’ı bağlamıyor. AHBAP’ın kendisi kamuya yararlı dernek ise şirket olarak verdiğim bağışı gider olarak yazabiliyorum yani vergiden düşülüyor. Ancak AHBAP kamuya yararlı dernek değilse bağışlar gider yazılamıyor ve vergiden düşülmüyor. İkinci bir düzenleme daha var. Cumhurbaşkanı kararına binaen kamuya yararlı dernekler prefabrik ya da konteynerleri deprem bölgelerine götürmek maksadıyla satın alırlarsa yüzde 18 KDV ödeyecekler ancak kamuya yararlı dernek alırsa yüzde 1 KDV ödenecek. O yüzden AHBAP’ın kamuya yararlı dernek olması önem arz ediyor. Yani 100 liralık bir prefabrik yapıyı KDV’si yüzde 1’ken satın alabilecek, elindeki parayı daha iyi kullanabilecek ve daha çok prefabrik yapıyı satın alabilecek. AHBAP, kamuya yararlı dernek statüsüne başvurursa hem bu KDV indiriminden yararlanacak hem ona bağış yapanlar bağışlarını gider olarak yazabilecek. Yani çift taraflı bir menfaat var.’

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, haluk levent, deprem, аудио