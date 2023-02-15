https://sputniknews.com.tr/20230215/prof-ahmet-ercan-asgari-ucret-ya-da-emekli-ayligi-ile-gecinen-biri-istanbul-depreminden-korunamaz-1067071317.html
Prof. Ahmet Ercan: Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen biri İstanbul depreminden korunamaz
Prof. Ahmet Ercan: Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen biri İstanbul depreminden korunamaz
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından büyük dersler alınması gerektiğini belirten Prof. Ahmet Ercan... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T13:50+0300
2023-02-15T13:50+0300
2023-02-15T13:50+0300
seyir hali
radyo
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
nüfus
deprem
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067071172_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251da7a97217fce2e66f841d62d589ca.jpg
Prof. Ahmet Ercan: Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen biri İstanbul depreminden korunamaz
Prof. Ahmet Ercan: Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen biri İstanbul depreminden korunamaz
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan, Anadolu’da kentlerin dağ eteklerine kurulması gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Ercan cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Urartulardan Pontuslara uzanan ve Romalılar, Osmanlılar dönemlerinde devam eden Anadolu Uygarlıklarının deprem bilinci unutuldu. Osmanlılar kentlerini daima dağ eteklerine kurmuşlardır ve bu kentlerini beslemek için oluşturulmuş sulak ovalarda yapılaşmalara izin vermemişlerdir. Bundan sonra bizim yapmamız gereken deprem bölgelerinde oluşturulacak kent bölgelerini doğru seçmektir.’Ahmet Ercan: ‘Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen bir kimsenin İstanbul depreminden korunma olasılığı yoktur’Türkiye’de nüfus dağılımının dengesiz olmasının İstanbul’a büyük bir yük oluşturduğunu belirten Prof. Ahmet Ercan, nüfusun da hızla artması sonucunda İstanbul’un yanlış bir yapılaşma içerisine girdiğini belirtti. Prof. Ercan depremlerin kötü yönetimler altında birer afete dönüştüğünü söyleyerek depremlerin daima geçim sıkıntısı yaşanan yerlerde yıkımlara yol açtığını vurguladı ve şunları söyledi:‘Deprem yoksulun ve dar gelirlilerin bir sorunudur. Bir kişinin İstanbul’da sağlam bir binada oturması için asgari 40 bin lira kazanıyor olması gerekir. Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen bir kimsenin İstanbul depreminden korunma olasılığı yoktur. Deprem daima ekonomik boyutu düşük olan, geçim sıkıntısı yaşanan eğitimsiz ülkelerde büyük yıkımlar oluşturur. Maalesef biz de bu ülkelerden biriyiz.’‘Kentsel dönüşüm değil kentsel bozuşum’Kentsel dönüşüm kılıfı altında İstanbul’un daha çarpık bir kent hale getirildiğini belirten Prof. Ercan, sözlerine şöyle devam etti:‘İstanbul’da depremin çekinceli olduğu bölgelerdeki gecekondular çok cüzi meblağlara satın alınarak yerlerine 10-15 milyon lira değerindeki dairelerden oluşan gökdelenler inşa edildi. Gecekondu sahipleri de şehrin ücra köşelerine göç etmek zorunda kaldılar. Yapılan bu gökdelenlere yeni insanların gelmesi ile o bölgelerde yoğunluklar artırılmış oldu. Fikirtepe, Başakşehir ve Kayaşehir’de yapılan yapılaşmalar kentsel dönüşüm örnekleri değil kentsel bozuşumdur.’
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067071172_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_09de6b71429cf66f5b7dfa0d16417f27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, nüfus, deprem, istanbul, аудио
radyo, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, nüfus, deprem, istanbul, аудио
Prof. Ahmet Ercan: Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen biri İstanbul depreminden korunamaz
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından büyük dersler alınması gerektiğini belirten Prof. Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi için ‘Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen bir kimsenin İstanbul depreminden korunma olasılığı yoktur’ dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan, Anadolu’da kentlerin dağ eteklerine kurulması gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Ercan cümlelerini şöyle sürdürdü:
‘Urartulardan Pontuslara uzanan ve Romalılar, Osmanlılar dönemlerinde devam eden Anadolu Uygarlıklarının deprem bilinci unutuldu. Osmanlılar kentlerini daima dağ eteklerine kurmuşlardır ve bu kentlerini beslemek için oluşturulmuş sulak ovalarda yapılaşmalara izin vermemişlerdir. Bundan sonra bizim yapmamız gereken deprem bölgelerinde oluşturulacak kent bölgelerini doğru seçmektir.’
Ahmet Ercan: ‘Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen bir kimsenin İstanbul depreminden korunma olasılığı yoktur’
Türkiye’de nüfus dağılımının dengesiz olmasının İstanbul’a büyük bir yük oluşturduğunu belirten Prof. Ahmet Ercan, nüfusun da hızla artması sonucunda İstanbul’un yanlış bir yapılaşma içerisine girdiğini belirtti. Prof. Ercan depremlerin kötü yönetimler altında birer afete dönüştüğünü söyleyerek depremlerin daima geçim sıkıntısı yaşanan yerlerde yıkımlara yol açtığını vurguladı ve şunları söyledi:
‘Deprem yoksulun ve dar gelirlilerin bir sorunudur. Bir kişinin İstanbul’da sağlam bir binada oturması için asgari 40 bin lira kazanıyor olması gerekir. Asgari ücret ya da emekli aylığı ile geçinen bir kimsenin İstanbul depreminden korunma olasılığı yoktur. Deprem daima ekonomik boyutu düşük olan, geçim sıkıntısı yaşanan eğitimsiz ülkelerde büyük yıkımlar oluşturur. Maalesef biz de bu ülkelerden biriyiz.’
‘Kentsel dönüşüm değil kentsel bozuşum’
Kentsel dönüşüm kılıfı altında İstanbul’un daha çarpık bir kent hale getirildiğini belirten Prof. Ercan, sözlerine şöyle devam etti:
‘İstanbul’da depremin çekinceli olduğu bölgelerdeki gecekondular çok cüzi meblağlara satın alınarak yerlerine 10-15 milyon lira değerindeki dairelerden oluşan gökdelenler inşa edildi. Gecekondu sahipleri de şehrin ücra köşelerine göç etmek zorunda kaldılar. Yapılan bu gökdelenlere yeni insanların gelmesi ile o bölgelerde yoğunluklar artırılmış oldu. Fikirtepe, Başakşehir ve Kayaşehir’de yapılan yapılaşmalar kentsel dönüşüm örnekleri değil kentsel bozuşumdur.’