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https://sputniknews.com.tr/20230215/polonya-disisleri-bakani-rus-universitesi--mgimo-cikisli-tum-calisanlarin-isine-son-verdik-1067050482.html
Polonya Dışişleri Bakanı: Rus üniversitesi MGIMO çıkışlı tüm çalışanların işine son verdik
Polonya Dışişleri Bakanı: Rus üniversitesi MGIMO çıkışlı tüm çalışanların işine son verdik
Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden (MGIMO) mezun olan tüm dışişleri bakanlığı çalışanlarının işine son... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T03:21+0300
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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gazeta Polska Codziennie’ye demecinde MGIMO'nun ‘Rus emperyalizminin işleyişine yatırım’ ve ‘Sovyet emperyalizminin büyük projesinin bir parçası’ olduğunu ileri sürerek, bu üniversiteden mezun olan tüm bakanlık çalışanlarının işine son verdiklerini belirtti.Rau, “Dekomünizasyonun bir parçası olan çok önemli bir süreci kapatmayı başardık” dedi.Komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyeti olan ‘dekomünizasyon süreci’ kapsamında Polonya'da 1996 yılında eski yöneticilerin devletin yönetim organlarında çalışmalarını engelleyen yasal kısıtlamalar getirilmişti. Polonya'da ayrıca 2016'dan bu yana 'komünizm veya diğer totaliter rejimlerin propagandasının' yasaklanmasına ilişkin yasa yürürlükte bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-savunma-bakanligi-varsova-havalimanina-patriot-yerlestirilecek-1066822519.html
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polonya, sscb, rusya, mgimo, üniversite, iş

Polonya Dışişleri Bakanı: Rus üniversitesi MGIMO çıkışlı tüm çalışanların işine son verdik

03:21 15.02.2023 (güncellendi: 03:22 15.02.2023)
© AAZbigniew Rau, Polonya Dışişleri Bakanı
Zbigniew Rau, Polonya Dışişleri Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden (MGIMO) mezun olan tüm dışişleri bakanlığı çalışanlarının işine son verildiğini söyledi.
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gazeta Polska Codziennie’ye demecinde MGIMO'nun ‘Rus emperyalizminin işleyişine yatırım’ ve ‘Sovyet emperyalizminin büyük projesinin bir parçası’ olduğunu ileri sürerek, bu üniversiteden mezun olan tüm bakanlık çalışanlarının işine son verdiklerini belirtti.
Rau, “Dekomünizasyonun bir parçası olan çok önemli bir süreci kapatmayı başardık” dedi.
Komünizm sonrası ülkelerde komünizm mirasını, komünist devlet kuruluşlarını, kültürünü ve psikolojisini ortadan kaldırma faaliyeti olan ‘dekomünizasyon süreci’ kapsamında Polonya'da 1996 yılında eski yöneticilerin devletin yönetim organlarında çalışmalarını engelleyen yasal kısıtlamalar getirilmişti.
Polonya'da ayrıca 2016'dan bu yana 'komünizm veya diğer totaliter rejimlerin propagandasının' yasaklanmasına ilişkin yasa yürürlükte bulunuyor.
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