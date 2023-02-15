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NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz
NASA, Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerine, enkaz altında mahsur kalan insanları tespit edebilen bir teknoloji olan FINDER birimlerinin gönderildiğini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
fotoğraf
kahramanmaraş
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), fotoğraf, kahramanmaraş, deprem, фото
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), fotoğraf, kahramanmaraş, deprem, фото

NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz

14:42 15.02.2023
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NASA, Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerine, enkaz altında mahsur kalan insanları tespit edebilen bir teknoloji olan FINDER birimlerinin gönderildiğini doğruladı.
© NASANASA, web sitesinde Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerine nasıl destek sağladıklarıyla ilgili bir yazı yayımladı.
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz - Sputnik Türkiye
1/5
© NASA
NASA, web sitesinde Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerine nasıl destek sağladıklarıyla ilgili bir yazı yayımladı.
© NASAKonuyla ilgili açıklama yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, “Afet zamanlarında teknoloji bir cankurtaran halatı olabilir. FINDER, bir yan ürün teknolojisi, kurtarma ekiplerine Türkiye ve Suriye'deki son depremden sonra ihtiyacı olanların yerini tespit etmek ve yardım etmek için çok önemli bir araç sağlıyor” ifadelerini kullandı.
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz - Sputnik Türkiye
2/5
© NASA
Konuyla ilgili açıklama yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, “Afet zamanlarında teknoloji bir cankurtaran halatı olabilir. FINDER, bir yan ürün teknolojisi, kurtarma ekiplerine Türkiye ve Suriye'deki son depremden sonra ihtiyacı olanların yerini tespit etmek ve yardım etmek için çok önemli bir araç sağlıyor” ifadelerini kullandı.
© NASAÖte yandan NASA, Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yayınladı.
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz - Sputnik Türkiye
3/5
© NASA
Öte yandan NASA, Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yayınladı.
© NASANASA'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin Türkiye'yi ve Suriye'yi vurduğu, iki ülkede geniş alanlarda yıkıma sebep olduğu kaydedildi.
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz - Sputnik Türkiye
4/5
© NASA
NASA'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin Türkiye'yi ve Suriye'yi vurduğu, iki ülkede geniş alanlarda yıkıma sebep olduğu kaydedildi.
© The U.S. Geological SurveyKurumun paylaştığı hasar gören bölgelere ait görsel ve bilgi notunda, "Ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı’ndaki bölgeleri göstermektedir. Koyu kırmızı noktalarla işaret edilen kısımlar binalardaki ve altyapıdaki olası şiddetli hasarı ya da bölgenin doğal görüntüsündeki olası değişiklikleri gösterirken, turuncu ve sarı ile işaretlenen kısımlar daha az ve kısmen hasar gören yerleri göstermektedir. Her nokta yaklaşık olarak 30 metre çapındadır" ifadeleri kullanıldı.
NASA: Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyoruz - Sputnik Türkiye
5/5
© The U.S. Geological Survey
Kurumun paylaştığı hasar gören bölgelere ait görsel ve bilgi notunda, "Ön hasar haritası Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı’ndaki bölgeleri göstermektedir. Koyu kırmızı noktalarla işaret edilen kısımlar binalardaki ve altyapıdaki olası şiddetli hasarı ya da bölgenin doğal görüntüsündeki olası değişiklikleri gösterirken, turuncu ve sarı ile işaretlenen kısımlar daha az ve kısmen hasar gören yerleri göstermektedir. Her nokta yaklaşık olarak 30 metre çapındadır" ifadeleri kullanıldı.
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