Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/meb-personelinin-ohal-bolgesine-gecici-gorevlendirmelerine-iliskin-basvurular-yarin-basliyor-1067090922.html
MEB personelinin OHAL bölgesine geçici görevlendirmelerine ilişkin başvurular yarın başlıyor
MEB personelinin OHAL bölgesine geçici görevlendirmelerine ilişkin başvurular yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere geçici görevlendirme başvurularının... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T21:35+0300
2023-02-15T21:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
meb
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla OHAL ilan edilen illere gönderilen yazıda, 15 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.Söz konusu hükme istinaden, OHAL bölgesine, kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesiyle ilgili işlem sürecine de yazıda yer verildi.Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru modülü üzerinden alınacak.Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.MEBBİS modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleriyle başvurabilecek. Uygun görülen başvurular, valiliklerce Bakanlığa da bildirilecek.Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri Bakanlık tarafından bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak. İllere geçici görevlendirilenlerin yerleri de valiliklerce belirlenecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meb, deprem
meb, deprem

MEB personelinin OHAL bölgesine geçici görevlendirmelerine ilişkin başvurular yarın başlıyor

21:35 15.02.2023
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere geçici görevlendirme başvurularının yarın başlayacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla OHAL ilan edilen illere gönderilen yazıda, 15 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu hükme istinaden, OHAL bölgesine, kadrolu ve sözleşmeli personelin görevlendirilmesiyle ilgili işlem sürecine de yazıda yer verildi.
Buna göre geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru modülü üzerinden alınacak.
Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacak.
MEBBİS modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleriyle başvurabilecek. Uygun görülen başvurular, valiliklerce Bakanlığa da bildirilecek.
Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri Bakanlık tarafından bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak yapılacak. İllere geçici görevlendirilenlerin yerleri de valiliklerce belirlenecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала