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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/le-figaro-ukraynaya-askeri-yardim-gonderen-fransiz-ordusu-muhimmat-kitligi-yasiyor-1067079124.html
Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor
Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor
Fransız ordusunun Ukrayna'ya yapılan askeri yardım nedeniyle mühimmat kıtlığı yaşadığını yazan Le Figaro gazetesi, bu durumun ülkedeki siyasetçiler arasında... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T15:44+0300
2023-02-15T15:44+0300
ukrayna krizi
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Demokrat Hareket partisinden Vincent Bru ile birlikte ordunun mühimmat rezervi hakkında rapor hazırlayan Ulusal Birlik partisi milletvekili Julien Rancoule, Fransa Kara Kuvvetleri'nin obüs ve topçu silahlarında kullanılan 155 mm kalibreli mermi kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.Vincent Bru, büyük bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurarak silah rezervlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair argümanlar sunarak cephaneliklerin yeniden doldurulması ve tasarruf uğruna rezervleri en aza indirgemekten vazgeçilmesi çağrısında bulundu.Gazete, ordunun yaşadığı mühimmat sıkıntısının Fransa Savunma Bakanlığı ve silah üreticileri tarafından da kabul edildiğinin altını çizdi.Ayrıca gazete, silah pazarının uzun süredir 'barış zamanı mantığına' göre hareket etmesi nedeniyle mühimmat için barut üretim hacminin mevcut ihtiyaçları karşılamadığını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230210/zelenskiy-scholzu-kieve-yardim-konusunda-zorlamak-durumunda-kaliyorum-1066822817.html
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fransa, ukrayna, silah
fransa, ukrayna, silah

Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor

15:44 15.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Fransız ordusunun Ukrayna'ya yapılan askeri yardım nedeniyle mühimmat kıtlığı yaşadığını yazan Le Figaro gazetesi, bu durumun ülkedeki siyasetçiler arasında Ukrayna'ya destek konusunda yaşanan görüş ayrılığını artırabileceğine dikkat çekti.
Demokrat Hareket partisinden Vincent Bru ile birlikte ordunun mühimmat rezervi hakkında rapor hazırlayan Ulusal Birlik partisi milletvekili Julien Rancoule, Fransa Kara Kuvvetleri'nin obüs ve topçu silahlarında kullanılan 155 mm kalibreli mermi kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Vincent Bru, büyük bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurarak silah rezervlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair argümanlar sunarak cephaneliklerin yeniden doldurulması ve tasarruf uğruna rezervleri en aza indirgemekten vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
Gazete, ordunun yaşadığı mühimmat sıkıntısının Fransa Savunma Bakanlığı ve silah üreticileri tarafından da kabul edildiğinin altını çizdi.
Ayrıca gazete, silah pazarının uzun süredir 'barış zamanı mantığına' göre hareket etmesi nedeniyle mühimmat için barut üretim hacminin mevcut ihtiyaçları karşılamadığını da belirtti.
İtalya, Fransa ve Almanya liderleri Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
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