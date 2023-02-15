https://sputniknews.com.tr/20230215/le-figaro-ukraynaya-askeri-yardim-gonderen-fransiz-ordusu-muhimmat-kitligi-yasiyor-1067079124.html

Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor

Le Figaro: Ukrayna'ya askeri yardım gönderen Fransız ordusu mühimmat kıtlığı yaşıyor

Fransız ordusunun Ukrayna'ya yapılan askeri yardım nedeniyle mühimmat kıtlığı yaşadığını yazan Le Figaro gazetesi, bu durumun ülkedeki siyasetçiler arasında... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T15:44+0300

2023-02-15T15:44+0300

2023-02-15T15:44+0300

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Demokrat Hareket partisinden Vincent Bru ile birlikte ordunun mühimmat rezervi hakkında rapor hazırlayan Ulusal Birlik partisi milletvekili Julien Rancoule, Fransa Kara Kuvvetleri'nin obüs ve topçu silahlarında kullanılan 155 mm kalibreli mermi kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.Vincent Bru, büyük bir çatışma olasılığını göz önünde bulundurarak silah rezervlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair argümanlar sunarak cephaneliklerin yeniden doldurulması ve tasarruf uğruna rezervleri en aza indirgemekten vazgeçilmesi çağrısında bulundu.Gazete, ordunun yaşadığı mühimmat sıkıntısının Fransa Savunma Bakanlığı ve silah üreticileri tarafından da kabul edildiğinin altını çizdi.Ayrıca gazete, silah pazarının uzun süredir 'barış zamanı mantığına' göre hareket etmesi nedeniyle mühimmat için barut üretim hacminin mevcut ihtiyaçları karşılamadığını da belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230210/zelenskiy-scholzu-kieve-yardim-konusunda-zorlamak-durumunda-kaliyorum-1066822817.html

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