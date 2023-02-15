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Kılıçdaroğlu: Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak
Kılıçdaroğlu: Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak. YSK bu talebi dillendirirse demokrasiye... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T13:20+0300
2023-02-15T13:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-barolar-birligi-baskani-sagkan-ysknin-secim-erteleme-yetkisi-yok-1067068243.html
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak

13:20 15.02.2023 (güncellendi: 13:29 15.02.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak. YSK bu talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebi olur diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:
Acım tarifsiz, deprem bölgesini karış karış gezdim.. Gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm, evlat kaybetmiş annelere sarıldım. Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla ağladım. Enkaz altında kalan sevdiklerinin sesini duyan, çaresiz kalan kadınların feryadını dinledim. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. Devlet nerede diye haykıranları duydum, bunlar kulaklarımdan silinmiyor. Bu millete devlet nerede diye sordurttular.
Devlet nerede cümlesinin ayrıntılarını aktarayım sizlere. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, yıkım, çöküş, liyakatsizlik, rüşvet, her türlü değerlerden kopma, yağma, hırsızlık. Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, tek adam rejimi devleti felç etti. Tek adam rejimi karar marar alamıyor. Bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır.
Bu yıkılan binaların imzalarını kim attı?
Derhal üniversiteleri açın.
Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak. YSK bu talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebi olur.
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
POLİTİKA
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok
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