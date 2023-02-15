Kılıçdaroğlu: Açık konuşuyorum, seçimler zamanında olacak

Acım tarifsiz, deprem bölgesini karış karış gezdim.. Gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm, evlat kaybetmiş annelere sarıldım. Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla ağladım. Enkaz altında kalan sevdiklerinin sesini duyan, çaresiz kalan kadınların feryadını dinledim. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. Devlet nerede diye haykıranları duydum, bunlar kulaklarımdan silinmiyor. Bu millete devlet nerede diye sordurttular.