Kazan'da ilkokul öğrencilerinden Türk konsolosluğuna dayanışma ziyareti

© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya'ya bağlı Kazan’daki bir okulun öğrencileri, Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya'ya bağlı Kazan’daki bir okulun öğrencileri, Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiÖğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma göstermek için yaptıkları resimleri bıraktı.
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma göstermek için yaptıkları resimleri bıraktı.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRus-Türk Dostluk Evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrencilerin duyarlılığı bizi duygulandırdı" dedi.
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rus-Türk Dostluk Evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrencilerin duyarlılığı bizi duygulandırdı" dedi.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti.
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiSöz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.