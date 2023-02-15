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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/kazanda-ilkokul-ogrencilerinden-turk-konsolosluguna-dayanisma-ziyareti-1067054766.html
Kazan'da ilkokul öğrencilerinden Türk konsolosluğuna dayanışma ziyareti
Kazan'da ilkokul öğrencilerinden Türk konsolosluğuna dayanışma ziyareti
Rusya'ya bağlı Kazan'da ilkokul öğrencileri, depremler nedeniyle Türk konsolosluğuna taziye ve dayanışma ziyareti düzenledi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:28+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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kazan
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deprem, rusya, kazan, türkiye, öğrenci, fotoğraf, фото
deprem, rusya, kazan, türkiye, öğrenci, fotoğraf, фото

Kazan'da ilkokul öğrencilerinden Türk konsolosluğuna dayanışma ziyareti

09:28 15.02.2023
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Rusya'ya bağlı Kazan'da ilkokul öğrencileri, depremler nedeniyle Türk konsolosluğuna taziye ve dayanışma ziyareti düzenledi.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya'ya bağlı Kazan’daki bir okulun öğrencileri, Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.
Rusya'ya bağlı Kazan’daki bir okulun öğrencileri, Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya'ya bağlı Kazan’daki bir okulun öğrencileri, Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiÖğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma göstermek için yaptıkları resimleri bıraktı.
Öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma göstermek için yaptıkları resimleri bıraktı. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dayanışma göstermek için yaptıkları resimleri bıraktı.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRus-Türk Dostluk Evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrencilerin duyarlılığı bizi duygulandırdı" dedi.
Rus-Türk Dostluk Evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öğrencilerin duyarlılığı bizi duygulandırdı dedi. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rus-Türk Dostluk Evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrencilerin duyarlılığı bizi duygulandırdı" dedi.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiRusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Türkiye’ye 100 kişinin yer aldığı İl-76 tipi iki uçak ve bir sahra hastanesi göndermişti.
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiSöz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Söz konusu Rus arama-kurtarma ekibi salı günü Adana’ya vardı ve şu anda Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.
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