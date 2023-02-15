Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/isvec-disisleri-bakani-billstrom-turkiyede-yasanan-felaketin-acisini-paylasiyoruz-1067069943.html
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye'ye 37... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T13:29+0300
2023-02-15T13:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tobias billström
isveç
nato
türkiye
deprem
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İsveç parlamentosunda dış politika konulu oturumdan önce açıklama yapan Billström, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz. İsveç bu felakete kayıtsız kalmayarak, 37 milyon kron maddi yardımın yanı sıra bölgeye arama ve kurtarma ekibi gönderdi" dedi.Billström, "Türkiye'ye yardıma devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkanlığında yapacağımız bir toplantıda Türkiye ve Suriye için ekonomik ve sosyal yardımları ele alacağız" ifadelerini kullandı.İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuİsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin de Billström, şu değerlendirmelerde bulundu: "NATO konusunda geçen sene İspanya'nın başkenti Madrid'de Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü Muhtıra devam ediyor. Biz de bu anlaşmaya uyuyoruz. Doğal olarak en son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığımda deprem felaketini konuştuk. Felaket daha önemli. İleri tarihlerde NATO konusunu konuşuruz."Bakan Billström, parlamentoda yaptığı konuşmada da İsveç'in güvenilir bir NATO müttefiki olacağını belirterek, "Teröre karşı mücadele Türkiye, Finlandiya ile yaptığımız Üçlü Muhtıra'nın bir parçası. Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/anket-finlandiyalilar-natoya-isvec-olmadan-katilmaya-hazir-1066527560.html
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tobias billström, isveç, nato, türkiye, deprem
tobias billström, isveç, nato, türkiye, deprem

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz

13:29 15.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye'ye 37 milyon kron (yaklaşık 3 milyon 558 bin dolar) yardım gönderdiklerini söyledi.
İsveç parlamentosunda dış politika konulu oturumdan önce açıklama yapan Billström, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz. İsveç bu felakete kayıtsız kalmayarak, 37 milyon kron maddi yardımın yanı sıra bölgeye arama ve kurtarma ekibi gönderdi" dedi.
Billström, "Türkiye'ye yardıma devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkanlığında yapacağımız bir toplantıda Türkiye ve Suriye için ekonomik ve sosyal yardımları ele alacağız" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin de Billström, şu değerlendirmelerde bulundu: "NATO konusunda geçen sene İspanya'nın başkenti Madrid'de Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü Muhtıra devam ediyor. Biz de bu anlaşmaya uyuyoruz. Doğal olarak en son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığımda deprem felaketini konuştuk. Felaket daha önemli. İleri tarihlerde NATO konusunu konuşuruz."
Bakan Billström, parlamentoda yaptığı konuşmada da İsveç'in güvenilir bir NATO müttefiki olacağını belirterek, "Teröre karşı mücadele Türkiye, Finlandiya ile yaptığımız Üçlü Muhtıra'nın bir parçası. Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz" dedi.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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