https://sputniknews.com.tr/20230215/isvec-disisleri-bakani-billstrom-turkiyede-yasanan-felaketin-acisini-paylasiyoruz-1067069943.html

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye'ye 37... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T13:29+0300

2023-02-15T13:29+0300

2023-02-15T13:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tobias billström

isveç

nato

türkiye

deprem

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İsveç parlamentosunda dış politika konulu oturumdan önce açıklama yapan Billström, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşıyoruz. İsveç bu felakete kayıtsız kalmayarak, 37 milyon kron maddi yardımın yanı sıra bölgeye arama ve kurtarma ekibi gönderdi" dedi.Billström, "Türkiye'ye yardıma devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkanlığında yapacağımız bir toplantıda Türkiye ve Suriye için ekonomik ve sosyal yardımları ele alacağız" ifadelerini kullandı.İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuİsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin de Billström, şu değerlendirmelerde bulundu: "NATO konusunda geçen sene İspanya'nın başkenti Madrid'de Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü Muhtıra devam ediyor. Biz de bu anlaşmaya uyuyoruz. Doğal olarak en son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığımda deprem felaketini konuştuk. Felaket daha önemli. İleri tarihlerde NATO konusunu konuşuruz."Bakan Billström, parlamentoda yaptığı konuşmada da İsveç'in güvenilir bir NATO müttefiki olacağını belirterek, "Teröre karşı mücadele Türkiye, Finlandiya ile yaptığımız Üçlü Muhtıra'nın bir parçası. Bütün taahhütlerimizi yerine getireceğiz" dedi.

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tobias billström, isveç, nato, türkiye, deprem