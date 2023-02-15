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İBB'de deprem değerlendirme toplantısı
İBB'de deprem değerlendirme toplantısı
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İstanbul’da depremin değerlendirildiği toplantı yapılıyor. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T12:56+0300
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10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının yıllardır dikkat çektiği İstanbul’da da bugün önemli bir toplantı yapılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem kurulu bugün toplanarak büyük depremin sonuçlarını değerlendirecek ve İstanbul için yapılabilecekleri ele alacak.Toplantıdaki değerlendirmeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunulacak. İmamoğlu’nun da önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak deprem konusunda atılacak adımları açıklaması bekleniyor.
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deprem, türkiye
deprem, türkiye

İBB'de deprem değerlendirme toplantısı

12:56 15.02.2023 (güncellendi: 12:58 15.02.2023)
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Adıyaman'daki büyük yıkım: 'O kadar şiddetliydi ki bize yardım edenler de enkaz altında kaldı' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İstanbul’da depremin değerlendirildiği toplantı yapılıyor.
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının yıllardır dikkat çektiği İstanbul’da da bugün önemli bir toplantı yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem kurulu bugün toplanarak büyük depremin sonuçlarını değerlendirecek ve İstanbul için yapılabilecekleri ele alacak.
Toplantıdaki değerlendirmeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunulacak. İmamoğlu’nun da önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak deprem konusunda atılacak adımları açıklaması bekleniyor.
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