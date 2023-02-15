https://sputniknews.com.tr/20230215/ibbde-deprem-degerlendirme-toplantisi-1067068030.html
İBB'de deprem değerlendirme toplantısı
İBB'de deprem değerlendirme toplantısı
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İstanbul’da depremin değerlendirildiği toplantı yapılıyor. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T12:56+0300
2023-02-15T12:56+0300
2023-02-15T12:58+0300
türkiye
deprem
türkiye
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10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının yıllardır dikkat çektiği İstanbul’da da bugün önemli bir toplantı yapılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem kurulu bugün toplanarak büyük depremin sonuçlarını değerlendirecek ve İstanbul için yapılabilecekleri ele alacak.Toplantıdaki değerlendirmeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunulacak. İmamoğlu’nun da önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak deprem konusunda atılacak adımları açıklaması bekleniyor.
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deprem, türkiye
İBB'de deprem değerlendirme toplantısı
12:56 15.02.2023 (güncellendi: 12:58 15.02.2023) Abone ol
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İstanbul’da depremin değerlendirildiği toplantı yapılıyor.
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının yıllardır dikkat çektiği İstanbul’da da bugün önemli bir toplantı yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem kurulu bugün toplanarak büyük depremin sonuçlarını değerlendirecek ve İstanbul için yapılabilecekleri ele alacak.
Toplantıdaki değerlendirmeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunulacak. İmamoğlu’nun da önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak deprem konusunda atılacak adımları açıklaması bekleniyor.