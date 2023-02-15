https://sputniknews.com.tr/20230215/fay-hatlari-yer-degistirdi-yaklasik-4-metre-kaydi-1067072197.html

Fay hatları yer değiştirdi: 'Yaklaşık 4 metre kaydı'

Fay hatları yer değiştirdi: 'Yaklaşık 4 metre kaydı'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fay... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T13:54+0300

2023-02-15T13:54+0300

2023-02-15T13:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

fay

fay hattı

kahramanmaraş

türkiye

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BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bayık, gazetecilere, depremden önceki ve sonraki görüntülerle uzaklıkları ölçerek yeryüzündeki değişiklikleri belirlediklerini söyledi.Görüntülerin faz ölçümlerini yaparak aralarındaki uzaklık değişimini elde ettiklerini belirten Bayık, "Depremdeki etkileri şöyle söyleyebiliriz, sıcaktan soğuğa geçiş çizgisi belirmekte. Burada bunu fayın kırılma çizgisi olarak belirledik. Yaklaşık olarak 3,8-4 metre civarında yer değiştirme olduğunu söyleyebiliriz. Sol yanal atımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin güneybatıya, fayın altında kalan bölgelerin ise kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini görmekteyiz." diye konuştu.Bayık, fay hattının üstte kalan kısmının güneybatıya, altta kalan kısmının ise kuzeydoğuya doğru hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:Depremden en fazla Hatay bölgesinin etkilendiğini ve bunun zemin yapısıyla ilgili olduğunu dile getiren Bayık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230215/kilicdaroglu-bu-yikilan-binalarin-imzalarini-kim-atti-1067069433.html

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deprem, fay, fay hattı, kahramanmaraş, türkiye