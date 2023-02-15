https://sputniknews.com.tr/20230215/eski-yargitay-onursal-cumhuriyet-bassavcisi-vural-savas-hayatini-kaybetti-1067070580.html
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti
Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T13:39+0300
2023-02-15T13:39+0300
2023-02-15T13:39+0300
türkiye
yargıtay
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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın (84), Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.AA'da yer alan habere göre Antalya'da, 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997'de "Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle Refah Partisi'nin, ardından da Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.
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Eski Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti
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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın (84), Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.
AA'da yer alan habere göre Antalya'da, 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.
Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997'de "Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle Refah Partisi'nin, ardından da Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.