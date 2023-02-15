https://sputniknews.com.tr/20230215/enkazdan-cikan-moloz-kus-cennetine-dokulmustu-bakanlik-devreye-girdi-1067057511.html

Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi

Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi

Depremin vurduğu Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha kuş cennetine enkazdan çıkan molozların döküldüğü ortaya çıktı. Kuş gözlemcisi Emin... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T10:57+0300

2023-02-15T10:57+0300

2023-02-15T10:57+0300

yaşam

türkiye

çöp

çevre ve şehircilik bakanlığı

emin yoğurtçuoğlu

çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar

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Milleyha Kuş Cennetinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan Emin Yoğurtçuoğlu enkaz dökülen alanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Yoğurtçuoğlu "Çöpler ve enkazlar Milleyha Kuş Cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor." ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.Milleyha Kuş Cenneti Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220425/col-kulakli-toygari-kusu-turkiyede-ilk-kez-gozlemlendi-4-col-kusu-toz-tasinimi-ile--suruklenmis-1055839655.html

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türkiye, çöp, çevre ve şehircilik bakanlığı, emin yoğurtçuoğlu, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar