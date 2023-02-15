Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİÇöp
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİ
Depremin vurduğu Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha kuş cennetine enkazdan çıkan molozların döküldüğü ortaya çıktı. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nun sosyal medyada gündeme getirdiği olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı devreye girdi.
Milleyha Kuş Cennetinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan Emin Yoğurtçuoğlu enkaz dökülen alanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Çöplerin Milleyha Kuş Cenneti içindeki alanlara döküldüğü bilgisi geldi… https://t.co/Lr6Cb4blhE— Emin Yoğurtcuoğlu (@birddetectiveTR) February 13, 2023
Yoğurtçuoğlu "Çöpler ve enkazlar Milleyha Kuş Cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.
Depremden çıkan hafriyat atıkları için büyük sızdırmaz alanlar üzerinde çalışıyoruz. Sulak alana kesinlikle dökülmeyecek. İçiniz rahat olsun. İlk günden bugüne kadar Hatay’dayız. Duyduğunuz bildiğiniz aksilikleri bize iletmeye devam edin lütfen. Gerçek Doğa severler cansınız. https://t.co/sOnTNEK4bW— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) February 14, 2023
Milleyha Kuş Cenneti Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapıyor.