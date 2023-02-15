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Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi
Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi
Depremin vurduğu Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha kuş cennetine enkazdan çıkan molozların döküldüğü ortaya çıktı. Kuş gözlemcisi Emin... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T10:57+0300
2023-02-15T10:57+0300
yaşam
türkiye
çöp
çevre ve şehircilik bakanlığı
emin yoğurtçuoğlu
çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar
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Milleyha Kuş Cennetinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan Emin Yoğurtçuoğlu enkaz dökülen alanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Yoğurtçuoğlu "Çöpler ve enkazlar Milleyha Kuş Cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor." ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.Milleyha Kuş Cenneti Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220425/col-kulakli-toygari-kusu-turkiyede-ilk-kez-gozlemlendi-4-col-kusu-toz-tasinimi-ile--suruklenmis-1055839655.html
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türkiye, çöp, çevre ve şehircilik bakanlığı, emin yoğurtçuoğlu, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar
türkiye, çöp, çevre ve şehircilik bakanlığı, emin yoğurtçuoğlu, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar

Enkazdan çıkan moloz, kuş cennetine dökülmüştü: Bakanlık devreye girdi

10:57 15.02.2023
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİÇöp
Çöp - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - BATUHAN TOPRAK - ERDAL CAN İÇELLİ
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Depremin vurduğu Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha kuş cennetine enkazdan çıkan molozların döküldüğü ortaya çıktı. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nun sosyal medyada gündeme getirdiği olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı devreye girdi.
Milleyha Kuş Cennetinin korunmasına yönelik çalışmalar yapan Emin Yoğurtçuoğlu enkaz dökülen alanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yoğurtçuoğlu "Çöpler ve enkazlar Milleyha Kuş Cenneti ve binlerce deniz kaplumbağasının yumurtladığı kumsala dökülüyor." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar paylaşımı alıntılayarak, "Oraya belediyelerce dökülen çöpleri de en kısa zamanda toplatacağız. Takip edeceğiz. Doğa severler merak etmesin. Uyarınız için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.
Milleyha Kuş Cenneti Türkiye'de çok nadir görünen ve aynı zamanda korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapıyor.
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