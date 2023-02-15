https://sputniknews.com.tr/20230215/enkaz-altindan-agzinda-sigara-ile-cikan-tugtekin-yanimda-sadece-tutun-ve-15-litrelik-su-vardi-1067055174.html

Enkaz altından ağzında sigara ile çıkan Tuğtekin: Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı

Enkaz altından ağzında sigara ile çıkan Tuğtekin: Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı

Adıyaman'da depremin 3. gününde ağzında sigara ile enkaz altından çıkarılan Soner Tuğtekin eşi ve kızını depremde kaybetti. Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T09:52+0300

2023-02-15T09:52+0300

2023-02-15T09:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

enkaz

adıyaman

sigara

ölüm

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Depremin 3. gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtarıldığı sırada ağzında tütünle çıkan, hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin, deprem gecesinde yaşadıklarını anlattı.Sabah gazetesinden Mehmet yıldırım ve Ceren Çalışkan'a konuşan Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturduğunu ifade etti. Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı.'Kızımın üstüne kolon düştü'Deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildim" dedi.'Çakmağın gazı bitti'Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm " diye konuştu.'Eşimi orada bırakmak istemedim'3 gün boyunca su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230215/canli-kahramanmaras-merkezli-depremde-10-gun-can-kaybi-35-binin-uzerinde-1067051703.html

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