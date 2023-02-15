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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/egm-provokatif-paylasim-yapan-20-kisi-tutuklandi-1067057416.html
EGM: Provokatif paylaşım yapan 20 kişi tutuklandı
EGM: Provokatif paylaşım yapan 20 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 613 kişi tespit edilirken, 20 kişi tutuklandı 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T10:58+0300
2023-02-15T10:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisinden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 78 kişiden 20'sinin tutuklandığını duyurdu.EGM'den yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Bunlardan 293'ü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 78 şahıs gözaltına alınmış, 20'si tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 46 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürlüğü (egm)

EGM: Provokatif paylaşım yapan 20 kişi tutuklandı

10:58 15.02.2023
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 613 kişi tespit edilirken, 20 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisinden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 78 kişiden 20'sinin tutuklandığını duyurdu.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.
Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Bunlardan 293'ü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 78 şahıs gözaltına alınmış, 20'si tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 46 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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