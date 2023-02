‘Dünyadaki stres birikimi ABD ve Avrupa emperyalizminin iştahından kaynaklanıyor’

“Türkiye coğrafyası, jeopolitik konumu ve stratejik ağırlığından dolayı her zaman önemlidir. Ortadoğu’daki tarihsel nüfuzundan dolayı, Cumhuriyet devriminin kazanımlarından dolayı Müslüman ülke olarak kat ettiği mesafeden dolayı her zaman önemlidir. Savaş deneyimi olan güçlü ordusundan dolayı her zaman önemlidir. O yüzden deprem döneminde ‘önemi azalır’ şeklindeki akademi ve medyada baskın olan tezlere katılmam. Türkiye bu niteliklerinden dolayı her zaman önemlidir. Bu önemin azalması ve artması söz konusu olmaz. Mevcut iktidar blokunun iktisadi bir açmazı var. Bu, Türkiye’nin kırılgan ekonomisi ve 450 milyar doları aşmış borcundan kaynaklanıyor. İkincisi bir diplomatik dış politika açmazı var. İktidar bloku yakın zamana kadar ABD ile arası açıldığında Rusya’ya yüzünü dönerek, Rusya ile gerilim yaşadığında tekrar sırtını ABD’ye yaslayarak, arada AB ile bir dargın bir barışık kalarak işleri idare edebiliyordu. Ama bu manevra sahası daraldı.”