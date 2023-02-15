‘Dünyadaki stres birikimi ABD ve Avrupa emperyalizminin iştahından kaynaklanıyor’

“Üçüncü bir açmaz nesnel, olgusal bir durum, dünyanın gidişatıyla alakalı. Uzunca bir zamandır dünyada iktisadi anlamda üretim, ticaret, teknoloji, sanayi Batı’dan doğuya kayıyor, Atlantik’ten Pasifik ve Avrasya’ya kayıyor. Bu bağlamda Doğu’da önemli ölçekte hem ABD hegemonyasına meydan okuyan hem yakın ilişkileriyle öne çıkan hem de alternatif kalkınma modelleri sunan devletler var. En başta Çin geliyor. Önemli stratejik ağırlığı olan bir güç merkezi olarak Rusya var. Keza gelişmekte olan Hindistan var. Bu da nesnel bir durum. Avrasya’nın yükselişi Türkiye’yi kim yönetirse yönetsin öznel ideolojik tercihlerinden bağımsız nesnel bir durumdur. Rusya ve Çin örneğinde olduğu gibi bunlar hem BMGK’nın 5 daimi üyesinden ikisi olarak hem ŞİÖ kurucuları olarak hem BRICS içinde stratejik işbirliği söz konusu. Bu da bizim gibi ülkeler için bir avantaj. Tek odaklı bir dünya düzeninden beşli bir çok kutuplu dünya düzenine geçişi, Türkiye gibi orta büyüklükte devlet olarak tanımlanan ülkeler için önemli seçenekler sunuyor. Bunu kullanabilmek gerekiyor ama maalesef ne Türkiye ne iktidar ne de muhalefet, ne muhafazakar demokratlar ne sosyal demokratlar bu gidişatı yeterince okuyamıyorlar. Ana akım ve parlamento içi siyasete baktığımızda merkezin sağ ve soluna baktığımızda iktidarıyla muhalefetiyle dünyadaki bu olgusal gidişatı doğru tahlil eden ve büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bölge merkezli dış politikasından hareketle Türkiye’nin başı dik, sırtı pek bağımsız bir ülke olarak kuruluşunda ve yükselişinde sınanmış, denenmiş, başarısı kanıtlanmış o bölge merkezli dış politikaya dönmeyi düşünen ve bunu yüksek sesle dillendiren, ekonomi politikle kamucu, halkçı, devletçi planlamayı önceleyen bir iktisadi yaklaşımla da bunun ekonomik altyapısını hazırlamayı savunan maalesef ana akım siyasal partimiz de yoktur. Bu da bizim siyasi açmazımızdır.”