https://sputniknews.com.tr/20230215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067053673.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.85 lirada bandının hemen altında başlarken, euro ise 20.21 liradan işlem görüyor. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T09:12+0300

2023-02-15T09:12+0300

2023-02-15T09:12+0300

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Dolar, 15 Şubat 2023 sabahında 18,85 lira bandında işlem görürken, spot piyasada döviz satış fiyatları şöyle:Dolar 18,8544 lira, Euro 20,2165 lira, Sterlin 22,9325 lira, Ruble 0,2555 liradan el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0718 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 118 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 810 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 222 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1845 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.505 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230215/borsa-deprem-felaketinin-ardindan-bir-dizi-tedbirle-bugun-isleme-aciliyor-1067052681.html

https://sputniknews.com.tr/20230203/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066520356.html

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