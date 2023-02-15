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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067053673.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.85 lirada bandının hemen altında başlarken, euro ise 20.21 liradan işlem görüyor. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T09:12+0300
2023-02-15T09:12+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Dolar, 15 Şubat 2023 sabahında 18,85 lira bandında işlem görürken, spot piyasada döviz satış fiyatları şöyle:Dolar 18,8544 lira, Euro 20,2165 lira, Sterlin 22,9325 lira, Ruble 0,2555 liradan el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0718 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 118 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 810 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 222 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1845 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.505 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/borsa-deprem-felaketinin-ardindan-bir-dizi-tedbirle-bugun-isleme-aciliyor-1067052681.html
https://sputniknews.com.tr/20230203/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066520356.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:12 15.02.2023
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Dolar güne 18.85 lirada bandının hemen altında başlarken, euro ise 20.21 liradan işlem görüyor.
Dolar, 15 Şubat 2023 sabahında 18,85 lira bandında işlem görürken, spot piyasada döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar 18,8544 lira, Euro 20,2165 lira, Sterlin 22,9325 lira, Ruble 0,2555 liradan el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0718 seviyesinde yer alıyor.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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Borsa İstanbul, deprem felaketinin ardından bir dizi tedbirle bugün işleme açılıyor
08:34

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın bin 118 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 810 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 222 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1845 dolar seviyelerinde.

Brent petrolün varil fiyatı 84.70 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84.70 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.505 puandan başladı.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
3 Şubat, 09:21
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