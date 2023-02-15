https://sputniknews.com.tr/20230215/depremzedeler-icin-toplanan-yardimlari-satan-tir-soforu-tutuklandi-1067074147.html
Depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı
Depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı
Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:24+0300
2023-02-15T14:24+0300
2023-02-15T14:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerinin kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/egm-provokatif-paylasim-yapan-20-kisi-tutuklandi-1067057416.html
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deprem, yardım, tutuklama
deprem, yardım, tutuklama
Depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı
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Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerinin kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandığı bildirildi.