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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/deprem-malatyadaki-koyu-ikiye-ayirdi-1067074007.html
Deprem Malatya'daki köyü ikiye ayırdı
Deprem Malatya'daki köyü ikiye ayırdı
Kahramanmaraş merkezli deprem, Malatya'daki köyü ikiye ayırdı. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:21+0300
2023-02-15T14:21+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
köy
malatya
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy bölgesinde toprak ikiye ayrıldı. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki alanda 2 ile 10 metre derinliğinde yarıklar oluştu, kayısı bahçeleri yaklaşık 2 metre çöktü.
https://sputniknews.com.tr/20230215/naci-gorur-hemen-baslanmamali-diye-uyarmisti-10-ilde-mart-basinda-30-bin-konutun-insasi-basliyor-1067068599.html
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deprem, köy, malatya
deprem, köy, malatya

Deprem Malatya'daki köyü ikiye ayırdı

14:21 15.02.2023
© AADeprem Malatya'daki köyü ikiye ayırdı
Deprem Malatya'daki köyü ikiye ayırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli deprem, Malatya'daki köyü ikiye ayırdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy bölgesinde toprak ikiye ayrıldı.
Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki alanda 2 ile 10 metre derinliğinde yarıklar oluştu, kayısı bahçeleri yaklaşık 2 metre çöktü.
Kahramanmaraş merkezli deprem, yıkılmış evler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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