Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/cumhurbaskani-erdogan-afad-hesaplarina-gelecek-her-kurus-depremzedelerimiz-icin-kullanilacaktir-1067089735.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T20:28+0300
2023-02-15T21:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067048293_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_68bf0bf5f085c169681149fef446db80.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ortak yayınla 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası düzenleniyor.Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.Yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak şunları söyledi: Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır.Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067048293_243:0:2739:1872_1920x0_80_0_0_90d3129870a45d0eaa1c85d2d5d548eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır

20:28 15.02.2023 (güncellendi: 21:02 15.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ortak yayınla 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası düzenleniyor.
Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

Yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak şunları söyledi:

Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır.

Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала