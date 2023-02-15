https://sputniknews.com.tr/20230215/cumhurbaskani-erdogan-afad-hesaplarina-gelecek-her-kurus-depremzedelerimiz-icin-kullanilacaktir-1067089735.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T20:28+0300

2023-02-15T20:28+0300

2023-02-15T21:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ortak yayınla 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası düzenleniyor.Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.Yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telefonla bağlanarak şunları söyledi: Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır.Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.

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2023

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recep tayyip erdoğan