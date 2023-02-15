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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/cavusoglu-ermenistan-ulkemize-28-kisilik-arama-kurtarma-ekibi-gonderdi-1067061007.html
Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı
Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ermenistan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
ararat mirzoyan
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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Mirzoyan ise şu açıklamaları yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230214/geleneksel-degerleri-guclu-olan-ulkeler-turkiyeyi-yardim-faaliyetlerinde-on-saflarda-yer-aliyor-1067035552.html
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deprem, ermenistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, ararat mirzoyan
deprem, ermenistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, ararat mirzoyan

Çavuşoğlu: Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı

12:10 15.02.2023 (güncellendi: 12:24 15.02.2023)
© AFP 2023 / -deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ermenistan ülkemize 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 şubattan bu yana Adıyaman'da bir küçük kızımızı ve gencimizi kurtardılar. Canla başla çalıştılar, bunu yaparken ne kadar mutlu olduklarını gördük.
Öte yandan Ermenistan 100 tonluk insani yardım gönderdi. Ermenistan zor günümüzde dayanışma elini uzattı.
Mirzoyan ise şu açıklamaları yaptı:
Ermenistan, korkunç depremden hemen sonra Türkiye'ye ekip ve insani yardım göndermeye karar verdi. Çok mutluyum ki Ermeni arama kurtarma ekipleri ortakları ile birlikte hayatları kurtardı.
Sembolik olarak tarihi bir olay yaşandı, cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan sınır insani yardım için açıldı.
Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay kent merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
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