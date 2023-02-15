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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/cavusoglu-bosna-hersekten-234-kisilik-13-ekip-geldi-26-kisiyi-enkazdan-kurtardilar-1067056056.html
Çavuşoğlu: 12 arama kurtarma ekibi döndü, 'Anlaşmazlık oldu' iddiası gerçek dışı
Çavuşoğlu: 12 arama kurtarma ekibi döndü, 'Anlaşmazlık oldu' iddiası gerçek dışı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibinin geldiğini ve 26 kişiyi enkazdan kurtardıklarını söyleyerek Saraybosna'ya... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mevlüt çavuşoğlu
deprem
bosna hersek
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu, deprem, bosna hersek
mevlüt çavuşoğlu, deprem, bosna hersek

Çavuşoğlu: 12 arama kurtarma ekibi döndü, 'Anlaşmazlık oldu' iddiası gerçek dışı

10:14 15.02.2023 (güncellendi: 10:29 15.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibinin geldiğini ve 26 kişiyi enkazdan kurtardıklarını söyleyerek Saraybosna'ya teşekkür etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bosna Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi geldi. 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Bosna-Hersek'in AB'den adaylık statüsü alması memnuniyet verici. Biz Batı Balkanlardaki tüm ülkelerin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekliyoruz.
Uluslararası toplumdan büyük bir destek ve dayanışma gördük. Yardım teklifinde bulunan 100 ülke oldu, 76 ekip, 7 bin 606 personel şu anda sahada görev yapıyor. 2 ülke daha ekip gönderecek, 712 personel gelecek. Bazı ekipler görevini tamamlayıp döndü.
Bazıları başka bir yerde devam etmek istiyor, bazıları dönüyor. 12 arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak döndü. Sosyal medyada dezenformasyon yayılıyor. Anlaşmazlık oldu vs. iddiaları kendileri de yalanladılar. Maalesef bunları yapanlar kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Elbette her şey mükemmel değil ama bize yardıma gelen ülkelere de ayıp ediyorlar.
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