Çavuşoğlu: 12 arama kurtarma ekibi döndü, 'Anlaşmazlık oldu' iddiası gerçek dışı
10:14 15.02.2023 (güncellendi: 10:29 15.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
© Sputnik / Turan Salcı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibinin geldiğini ve 26 kişiyi enkazdan kurtardıklarını söyleyerek Saraybosna'ya teşekkür etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bosna Hersek'ten 234 kişilik 13 arama kurtarma ekibi geldi. 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Bosna-Hersek'in AB'den adaylık statüsü alması memnuniyet verici. Biz Batı Balkanlardaki tüm ülkelerin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekliyoruz.
Uluslararası toplumdan büyük bir destek ve dayanışma gördük. Yardım teklifinde bulunan 100 ülke oldu, 76 ekip, 7 bin 606 personel şu anda sahada görev yapıyor. 2 ülke daha ekip gönderecek, 712 personel gelecek. Bazı ekipler görevini tamamlayıp döndü.
Bazıları başka bir yerde devam etmek istiyor, bazıları dönüyor. 12 arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak döndü. Sosyal medyada dezenformasyon yayılıyor. Anlaşmazlık oldu vs. iddiaları kendileri de yalanladılar. Maalesef bunları yapanlar kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Elbette her şey mükemmel değil ama bize yardıma gelen ülkelere de ayıp ediyorlar.