Çavuşoğlu: 12 arama kurtarma ekibi döndü, 'Anlaşmazlık oldu' iddiası gerçek dışı

Uluslararası toplumdan büyük bir destek ve dayanışma gördük. Yardım teklifinde bulunan 100 ülke oldu, 76 ekip, 7 bin 606 personel şu anda sahada görev yapıyor. 2 ülke daha ekip gönderecek, 712 personel gelecek. Bazı ekipler görevini tamamlayıp döndü.

Bazıları başka bir yerde devam etmek istiyor, bazıları dönüyor. 12 arama kurtarma ekibi görevlerini tamamlayarak döndü. Sosyal medyada dezenformasyon yayılıyor. Anlaşmazlık oldu vs. iddiaları kendileri de yalanladılar. Maalesef bunları yapanlar kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Elbette her şey mükemmel değil ama bize yardıma gelen ülkelere de ayıp ediyorlar.