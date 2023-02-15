https://sputniknews.com.tr/20230215/bilecik-belediye-baskani-sahinin-gorevden-uzaklastirma-karari-2-ay-daha-uzatildi-1067081241.html
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı
Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkındaki rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca alınan görevden... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T16:30+0300
2023-02-15T16:30+0300
2023-02-15T16:30+0300
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bilecik
rüşvet
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Bilecik Belediye Başkanı Ekrem Şahin hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı.Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi.200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.Rüşvet soruşturması sürerken, uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı. Yeni karar, 25 Şubat'tan itibaren 2 ay daha geçerli olacak.
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Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkındaki rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca alınan görevden uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı
Bilecik Belediye Başkanı Ekrem Şahin hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi.
200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Rüşvet soruşturması sürerken, uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı. Yeni karar, 25 Şubat'tan itibaren 2 ay daha geçerli olacak.