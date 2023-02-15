https://sputniknews.com.tr/20230215/bilecik-belediye-baskani-sahinin-gorevden-uzaklastirma-karari-2-ay-daha-uzatildi-1067081241.html

Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkındaki rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca alınan görevden... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T16:30+0300

2023-02-15T16:30+0300

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türkiye

bilecik

rüşvet

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Bilecik Belediye Başkanı Ekrem Şahin hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı uzatıldı.Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi.200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.Rüşvet soruşturması sürerken, uzaklaştırma kararı, 2 ay uzatıldı. Yeni karar, 25 Şubat'tan itibaren 2 ay daha geçerli olacak.

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