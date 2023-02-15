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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/bakanlik-acikladi-224-bin-923-bagimsiz-birimin-acil-yikilmasi-gerekiyor-agir-hasarli-ve-yikik-1067059872.html
Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık
Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T11:41+0300
2023-02-15T11:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. *Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!*” ifadelerini kullandı.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum

Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık

11:41 15.02.2023 (güncellendi: 11:43 15.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarAdıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş
Adıyaman’da adım başı enkaz ve çaresiz bekleyiş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.
Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. *Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!*” ifadelerini kullandı.
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