https://sputniknews.com.tr/20230215/bakanlik-acikladi-224-bin-923-bagimsiz-birimin-acil-yikilmasi-gerekiyor-agir-hasarli-ve-yikik-1067059872.html
Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık
Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T11:41+0300
2023-02-15T11:41+0300
2023-02-15T11:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066904856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b4ceb0324b9167c052bb3e0df204296.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. *Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!*” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066904856_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e828e52279f4a710c4104db95165337.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum
Bakanlık açıkladı: 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor, ağır hasarlı ve yıkık
11:41 15.02.2023 (güncellendi: 11:43 15.02.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.
Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımız 7 bin 100 personelle sürüyor. 387 bin 346 bina incelendi. Şu ana kadarki tespitlerimize göre; acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var. 279 bina 655 bina az hasarlı veya hasarsız. *Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz!*” ifadelerini kullandı.