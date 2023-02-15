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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/bakan-kurum-ilk-etapta-30-bin-konutu-projelendirdik-105-metrekare-3-arti-1-daireler-yapacagiz-1067084776.html
Bakan Kurum: İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik, 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız
Bakan Kurum: İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik, 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız
Deprem bölgelerinin yeniden inşasına ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T18:43+0300
2023-02-15T18:43+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
inşa
yeniden inşa
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız" bilgisini verdi.Bakan Kurum, şunları kaydetti:
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murat kurum, deprem, inşa, yeniden inşa
murat kurum, deprem, inşa, yeniden inşa

Bakan Kurum: İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik, 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız

18:43 15.02.2023
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA
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Deprem bölgelerinin yeniden inşasına ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip, vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.
Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız" bilgisini verdi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız."
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