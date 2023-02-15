https://sputniknews.com.tr/20230215/bakan-kurum-ilk-etapta-30-bin-konutu-projelendirdik-105-metrekare-3-arti-1-daireler-yapacagiz-1067084776.html

Bakan Kurum: İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik, 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız

Bakan Kurum: İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik, 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız

Deprem bölgelerinin yeniden inşasına ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T18:43+0300

2023-02-15T18:43+0300

2023-02-15T18:43+0300

murat kurum

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

inşa

yeniden inşa

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "İlk etapta 30 bin konutu projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız" ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız" bilgisini verdi.Bakan Kurum, şunları kaydetti:

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murat kurum, deprem, inşa, yeniden inşa