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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/bakan-ersoy-kamu-kultur-varliklarinin-hasar-tespitini-tamamladik-restorasyona-baslayacagiz-1067066584.html
Bakan Ersoy: Kamu kültür varlıklarının hasar tespitini tamamladık, restorasyona başlayacağız
Bakan Ersoy: Kamu kültür varlıklarının hasar tespitini tamamladık, restorasyona başlayacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T12:41+0300
2023-02-15T12:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
restorasyon
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Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içinde olan bölgelere enkazları kaydırıyoruz." ifadesini kullandı.Malatya'da konteyner kentlerin yapımına başlandığını ve 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteynerin kurulacağını, bunlardan 1110'unun hizmet vermeye başladığını söyledi.Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, "Sağlam olan kamu binaları bugün itibarıyla tamamı hizmet verir şekilde ve yine binası hasarlı olan kamu birimlerimizi hasarsız olan kamu binalarına taşıyarak kamu birimlerimizin tamamının bugün itibarıyla hizmet vermesi işlemine başladık." diye konuştu.Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:'Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız'Deprem bölgesinde kültürel varlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Ersoy, vakıf yapılarıyla da ilgili tespitlerin tamamlandığını belirterek, "Bütün kamu vakıf mülkleriyle ilgili koruma çemberleri oluşturuldu. Şimdi hızlı bir süre hızlı bir süreçle bunların tekrar restorasyon ihaleleri ve en hızlı şekilde restorasyonun tamamlanması için gerekli kaynakların aktarılmasına başlıyoruz." dedi.'Özel mülkiyette olan yapıların restore edilmesi için paket hazırlıyoruz'Hatay ve Antakya bölgesi başta olmak üzere, tüm deprem bölgesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan özel mülkiyetteki tescilli yapıların çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, restorasyon
türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, restorasyon

Bakan Ersoy: Kamu kültür varlıklarının hasar tespitini tamamladık, restorasyona başlayacağız

12:41 15.02.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZ
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi.
Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içinde olan bölgelere enkazları kaydırıyoruz." ifadesini kullandı.
Malatya'da konteyner kentlerin yapımına başlandığını ve 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteynerin kurulacağını, bunlardan 1110'unun hizmet vermeye başladığını söyledi.
Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, "Sağlam olan kamu binaları bugün itibarıyla tamamı hizmet verir şekilde ve yine binası hasarlı olan kamu birimlerimizi hasarsız olan kamu binalarına taşıyarak kamu birimlerimizin tamamının bugün itibarıyla hizmet vermesi işlemine başladık." diye konuştu.
Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız e-devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler ve sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini özellikle kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için ricada bulunuyoruz."

'Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız'

Deprem bölgesinde kültürel varlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. İnşallah çok hızlı bir şekilde şu anda çalışmaları başlatıldı. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Ben zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Buradaki biliyorsunuz bir tane müzemizde kısmi bir hasar vardı. Onun dışında ciddi bir hasar bölgede yok. Bir de Gaziantep Kalemizle ilgili bir hasar, yani mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız."
Bakan Ersoy, vakıf yapılarıyla da ilgili tespitlerin tamamlandığını belirterek, "Bütün kamu vakıf mülkleriyle ilgili koruma çemberleri oluşturuldu. Şimdi hızlı bir süre hızlı bir süreçle bunların tekrar restorasyon ihaleleri ve en hızlı şekilde restorasyonun tamamlanması için gerekli kaynakların aktarılmasına başlıyoruz." dedi.

'Özel mülkiyette olan yapıların restore edilmesi için paket hazırlıyoruz'

Hatay ve Antakya bölgesi başta olmak üzere, tüm deprem bölgesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan özel mülkiyetteki tescilli yapıların çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:
"Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde, bir tabela takıyoruz ve bunların tescilli yapı olduğunu, enkaz çalışmaları sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılmasıyla ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız. Ben de yerinde ziyaret edeceğim yarın. Özel mülkiyette olan yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onların restorasyon çalışmalarını yapmaya başlamaları takdirde onlara da maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız."
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