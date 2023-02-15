https://sputniknews.com.tr/20230215/bakan-ersoy-kamu-kultur-varliklarinin-hasar-tespitini-tamamladik-restorasyona-baslayacagiz-1067066584.html

Bakan Ersoy: Kamu kültür varlıklarının hasar tespitini tamamladık, restorasyona başlayacağız

Bakan Ersoy: Kamu kültür varlıklarının hasar tespitini tamamladık, restorasyona başlayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T12:41+0300

2023-02-15T12:41+0300

2023-02-15T12:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

restorasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0f/1067065882_142:0:1454:738_1920x0_80_0_0_06a181f3a5517a3a99b1cc7f6e8d4427.jpg

Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içinde olan bölgelere enkazları kaydırıyoruz." ifadesini kullandı.Malatya'da konteyner kentlerin yapımına başlandığını ve 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteynerin kurulacağını, bunlardan 1110'unun hizmet vermeye başladığını söyledi.Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, "Sağlam olan kamu binaları bugün itibarıyla tamamı hizmet verir şekilde ve yine binası hasarlı olan kamu birimlerimizi hasarsız olan kamu binalarına taşıyarak kamu birimlerimizin tamamının bugün itibarıyla hizmet vermesi işlemine başladık." diye konuştu.Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:'Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız'Deprem bölgesinde kültürel varlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Ersoy, vakıf yapılarıyla da ilgili tespitlerin tamamlandığını belirterek, "Bütün kamu vakıf mülkleriyle ilgili koruma çemberleri oluşturuldu. Şimdi hızlı bir süre hızlı bir süreçle bunların tekrar restorasyon ihaleleri ve en hızlı şekilde restorasyonun tamamlanması için gerekli kaynakların aktarılmasına başlıyoruz." dedi.'Özel mülkiyette olan yapıların restore edilmesi için paket hazırlıyoruz'Hatay ve Antakya bölgesi başta olmak üzere, tüm deprem bölgesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan özel mülkiyetteki tescilli yapıların çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, restorasyon