https://sputniknews.com.tr/20230215/avusturya-basini-ukrayna-tahilini-yoksul-ulkelere-gondermeyip-ispanyada-domuzlara-yediriyorlar-1067067294.html

Avusturya basını: Ukrayna tahılını yoksul ülkelere göndermeyip İspanya'da domuzlara yediriyorlar

Avusturya basını: Ukrayna tahılını yoksul ülkelere göndermeyip İspanya'da domuzlara yediriyorlar

Avusturya'da yayınlanan Exxpress gazetesi, Ukrayna tahılının önemli bir bölümünün İspanya'ya gönderildiğini ve İspanyolların bunları domuz yemi olarak... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T12:41+0300

2023-02-15T12:41+0300

2023-02-15T12:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl

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Exxpress gazetesi muhabiri Michael Koch'un imzasını taşıyan haberde "AB, en yoksul ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya kalmaması için Ukrayna'ya deniz yoluyla tahıl tedarikine yönelik bir koridor oluşturulması için mücadele etti. Ancak tahıl ürünleri o ülkelere neredeyse hiç gitmedi, bunun yerine genel olarak İspanya'ya gönderildi ve orada domuz yemi olarak kullanıldı" ifadelerini kullanıldı.Koch, üçüncü dünya ülkelerinin az miktarda Ukrayna tahılı aldığını zira İspanya'nın daha fazla para ödediğinin altını çizdi.22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında akdedilen ve Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören mutabakat zaptı neredeyse hiç uygulanmadı.İhraç edilen Ukrayna tahılının büyük bölümü ise Batılı ülkelere gönderildi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'dan tahıl ihracatı girişiminin insani bir eylemden tamamen ticarete dönüştürüldüğünü vurgulayarak "Ukrayna'nın gıda ürünlerini alan yüksek gelir seviyeli ülkelerin (AB, İngiltere) oranı yüzde 47, orta gelir seviyeli ülkelerin (Çin, Ürdün, Malezya, vb.) oranı yüzde 33, orta altı gelir seviyeli ülkelerin oranı ise yüzde 16" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230210/nebenzya-batinin-engellemeleri-nedeniyle-rusya-tek-bir-tahil-tanesi-dahi-ihrac-edemedi-1066839527.html

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